L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno già realizzato una cessione importante con Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 50 milioni di euro più otto milioni di bonus e chiuso il primo acquisto con l'arrivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Non finisce qui, visto che il tecnico Antonio Conte sarebbe pronto a una piccola rivoluzione e per questo motivo non mancheranno cessioni importanti. Una mano importante potrebbe darla il Bayern Monaco, che avrebbe messo nel mirino due elementi di proprietà dei nerazzurri, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Bayern Monaco su Brozovic e Perisic

Il Bayern Monaco sembrerebbe pronto a "fare la spesa" in casa Inter per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come riportano dalla Croazia e più precisamente sulla testata Sportske Novosti, il primo nome sulla lista sarebbe quella di Ivan Perisic. L'esterno croato ha disputato l'ultima annata proprio in Baviera, con il Bayern che lo aveva prelevato in prestito oneroso pagando 4 milioni di euro, ma ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto (entro il 31 maggio) fissato a 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dai tedeschi per l'età del giocatore, classe 1989, non più giovanissimo e reduce da un grave infortunio alla caviglia.

I dirigenti, però, vorrebbero tenerlo visto che il rendimento è stato positivo con quattro reti e sei assist collezionati in Bundesliga e una rete e tre assist in Champions League, ma appunto solo per una cifra più bassa rispetto a quella precedentemente pattuita. Peraltro, secondo fonti vicine alla famiglia, Perisic vorrebbe restare al Bayern perché preferirebbe far crescere in Germania i propri figli.

Perisic, comunque, non è l'unico giocatore nel mirino del Bayern Monaco tra le fila dell'Inter. Ai tedeschi piace molto anche l'altro croato di proprietà dei nerazzurri, Marcelo Brozovic. Il centrocampista ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che, però, è scaduta. I bavaresi avrebbero individuato in lui il rinforzo ideale per rinforzare il reparto nevralgico del campo, che potrebbe essere rivoluzionato al termine di questa stagione.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter sarebbe disposta a trattare la cessione sia di Marcelo Brozovic che di Ivan Perisic al Bayern Monaco. Difficilmente la valutazione complessiva sarà inferiore ai 70 milioni di euro, per questo motivo i bavaresi proveranno a inserire almeno una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico.

Sono due i nomi in ballo e che potrebbero interessare al club nerazzurro. Uno è quello di Thiago Alcantara, che ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, anche a causa del contratto in scadenza a giugno 2021 e su cui c'è il forte interesse anche del Liverpool. L'altro è Corentin Tolisso, che piace perché avrebbe le caratteristiche ideali per inserirsi nello scacchiere di Antonio Conte, con una valutazione intorno ai 30 milioni di euro.