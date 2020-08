In queste ore, i tifosi della Juve hanno letto alcune indiscrezioni rilanciare da France Football, secondo le quali Cristiano Ronaldo non sarebbe felice in bianconero. Inoltre, il periodico francese sosterebbe che se non ci fosse stato il coronavirus, CR7 avrebbe lasciato la Vecchia Signora. Tuttosport, però, avrebbe fatto chiarezza, spiegando che l'entourage del fenomeno di Madeira avrebbe rivelato che quanto affermato da France Football non corrisponderebbe alla realtà. Infatti, Cristiano Ronaldo amerebbe Torino per la sua riservatezza e non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Juventus.

Dunque, CR7 avrebbe tutte le intenzioni di rispettare il contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2022.

Il punto sul futuro di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime ore, France Football si è concentrato molto sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Non è scontento, ma neanche così contento", si legge sul periodico transalpino. France Football ha anche aggiunto che CR7 sarebbe un prigioniero incompreso e solitario e che vivrebbe in una città nascosta dalle montagne. Inoltre, il periodico francese sosterrebbe che l'attaccante juventino sarebbe in una società non all'altezza della sua dimensione. Queste sono alcune delle citazioni che i tifosi della Juve hanno letto su Franca Football. Ma, questa mattina, ci ha pensato Tuttosport a far chiarezza su queste indiscrezioni.

Il quotidiano sportivo avrebbe interpellato l'entourage di Cristiano Ronaldo che avrebbe smentito le indiscrezioni rilanciate da France Football. Dunque, la permanenza a Torino di CR7 non sarebbe in bilico. Inoltre, il portoghese non sarebbe nemmeno infastidito dal fatto che Paulo Dybala sia stato eletto come MVP della Serie A.

Infatti, l'assegnazione di questo premio al suo compagno di squadra gli servirà solo da stimolo per fare meglio.

Ronaldo e la Juve pensano alla Champions

Da ieri 4 maggio, le attenzioni della Juve e di Cristiano Ronaldo sono rivolte solo alla Champions League e alla gara contro il Lione di venerdì 7 agosto.

I bianconeri vogliono eliminare i francesi e staccare il pass per partecipare alle final eight di Lisbona. Infatti, accedere ai quarti di finale di Champions League per la Juve è una priorità. La squadra di Sarri vuole avere la possibilità di confrontarsi con le migliori squadre europee. Perciò, la Juventus sta lavorando intensamente alla Continassa per essere al top della forma. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe quello di recuperare Paulo Dybala per il match di venerdì. La giornata di oggi 5 agosto sarà fondamentale in questo senso. Infatti, se Dybala dovesse allenarsi in parte con i compagni sarebbe un'ottima notizia che farebbe crescere ulteriormente l'ottimismo. In casa Juve c'è fiducia sul fatto che la Joya possa rientrare tra i convocati per la gara di venerdì.