Questa sera 7 agosto, la Juventus sarà in campo per affrontare il Lione nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per arrivare al top a questa sfida, i bianconeri, questa mattina, si sono allenati per curare gli ultimi dettagli in vista del match odierno. Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà questa sera e soprattutto ha potuto verificare le condizioni di Paulo Dybala. Poco fa, è arrivata una buona notizia visto che l'argentino è rientrato nell'elenco dei convocati della Juventus. Quasi certamente, Paulo Dybala partirà dalla panchina e in attacco fra i titolari ci sarà Gonzalo Higuain.

Per il resto ci sono due piccoli dubbi di formazione.

Dubbi in casa Juventus

In casa Juventus resta qualche piccolo dubbio di formazione in vista del match contro il Lione. Infatti, Juan Cuadrado sarà certamente titolare, ma resta da capire se giocherà in difesa o in attacco. Il colombiano per ora dovrebbe giocare nella retroguardia bianconera, mentre in avanti dovrebbe toccare a Federico Bernardeschi. Qualora, invece, Cuadrado dovesse essere spostato in avanti, come terzino destro agirà Danilo. Dunque, il ballottaggio che ci si porterà avanti per tutta la giornata è quello fra il numero 13 juventino e Bernardeschi. Per il resto, invece, le scelte sembrano fatte. In porta toccherà a Wojciech Szczesny.

Davanti al portiere polacco spazio alla linea a quattro formata da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Alex Sandro. A centrocampo le certezze sono Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, insieme a loro ci dovrebbe essere Miralem Pjanic. Non sono, però, da escludere le sorprese Matuidi e Ramsey.

In attacco, Sarri si affiderà soprattutto a Cristiano Ronaldo e insieme a lui ci dovrebbero essere Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain. Mentre Dybala sarà in panchina e sarà pronto eventualmente a entrare a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Al termine della rifinitura di questa mattina, la Juventus ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Lione. Ecco l'elenco completo dei giocatori a disposizione di Maurizio Sarri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Bonucci, de Ligt, Demiral, Chiellini, Rugani; Ramsey, Pjanic, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala; Non rientrano nei convocati gli infortunati De Sciglio e Douglas Costa, oltre a loro manca anche Khedira che non fa parte della lista Champions.