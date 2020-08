Una delle indiscrezioni di mercato, alimentate dai principali media sportivi, è sicuramente quella riguardante il possibile approdo sulla panchina della Juventus di Roberto Mancini. Sia l'agente sportivo Massimo Brambati che il giornalista sportivo Bucchioni hanno parlato di questa possibilità. Tale notizia è stata ripresa anche da Maurizio Pistocchi, che ha utilizzato il social network Twitter per esprimere la sua idea sull'attuale situazione panchina alla Juventus. Il giornalista sportivo ha utilizzato anche un po' di ironia dichiarando: "L'uccellino di Del Piero dice che fra i senatori Bonucci-Chiellini e l'attuale tecnico Maurizio Sarri non è scoccata la scintilla dell'empatia, cosa che invece è successa con Roberto Mancini".

Mancini possibile candidato alla sostituzione di Sarri sulla panchina della Juventus

Evidente quindi il senso del post di Maurizio Pistocchi, con Mancini che sembrerebbe uno dei possibili candidati alla sostituzione di Maurizio Sarri in caso di fallimento in Champions League della Juventus. Molto quindi potrebbe dipendere dalla prestazione della squadra bianconera nell'ottavo di ritorno contro il Lione previsto venerdì 7 agosto all'Allianz Stadium di Torino. Lo stesso Sarri però ci ha tenuto a precisare in conferenza stampa che i dirigenti sportivi della Juventus non sono dei dilettanti e che non crede che si deciderà il suo futuro solo sulla base di un'unica partita ma eventualmente sul lavoro svolto durante tutta la stagione. Il post pubblicato da Pistocchi ha ricevuto più di 50 'retweet' ed è stato commentato da molti follower del giornalista sportivo.

💣L’uccellino di Del Piero dice in giro che tra Bonucci&Chiellini e Maurizio Sarri non è mai scoccata la scintilla dell’empatia. Che, al contrario, c’è con Roberto Mancini 💣 pic.twitter.com/cCVaCIvGcZ — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 5, 2020

I commenti dei follower al tweet di Pistocchi

Un follower di Pistocchi ha così risposto al tweet del giornalista in riferimento alla poca empatia fra i senatori bianconeri e Maurizio Sarri: "C'è da chiedersi più che altro quale giocatore della Juve abbia davvero empatizzato con Sarri".

Non è mancata la risposta del giornalista sportivo che ha dichiarato: "Di sicuro Paulo Dybala, che con Allegri faceva il terzino, Bentancur, diventato titolare al posto di Pjanic, e De Ligt, mai in discussione". E proprio su Bentancur Pistocchi ha sottolineato come sia migliorato molto con Sarri nel velocizzare il gioco, ritenendolo il profilo adatto per il 4-3-3 del tecnico toscano.

Ci sono stati poi anche commenti a sostegno dell'idea di Pistocchi, da sempre estimatore di Maurizio Sarri. Un utente ha scritto: "Eccezione fatta per la partita di Lione, credo che Sarri, fino a marzo, abbia svolto un buon lavoro. Cambiare non è semplice. Dalla ripresa in poi il suo lavoro è meno 'giudicabile' ma resta lo scudetto vinto che sicuramente non è poco".