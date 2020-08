Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando con grande attenzione per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Uno dei giocatori finiti nel mirino della Juventus è Moise Kean. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe pensando all'ex attaccante della Juventus come quarta punta, una pedina che nella scorsa stagione è mancata nella rosa. L'organico è stato rimpolpato, soprattutto nel finale di stagione, da alcuni elementi presi dall'Under 23, come ad esempio il giovane Olivieri.

Potrebbe essere dunque l'attuale attaccante dell'Everton l'erede di Gonzalo Higuain. Il giocatore argentino non rientra nei piani del nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo e potrebbe proseguire la sua carriera in America. Kean è reduce da una stagione decisamente sottotono. L'Everton ha speso trenta milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, ma il giovane centravanti non ha ripagato la fiducia della dirigenza britannica. Nonostante la gestione di Carlo Ancelotti, infatti, Kean non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Paratici potrebbe riportare l'attaccante a Torino grazie ad uno scambio.

Mercato Juventus, possibile scambio per arrivare a Moise Kean

La Juventus potrebbe dare una seconda chance a Moise Kean; il suo agente Mino Raiola avrebbe parlato con la dirigenza bianconera per imbastire uno scambio con l'Everton.

A tornare in Gran Bretagna potrebbe essere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, infatti, non disdegnerebbe una seconda esperienza in Premier League, soprattutto per il fatto che vorrebbe rilanciarsi dopo la stagione in deludente a Torino. In ogni caso, la Juventus sta sondando anche ulteriori profili per l'attacco.

Uno di questi è quello di Edin Dzeko, forte attaccante della Roma e della nazionale bosniaca. Il club giallorosso, però, lo valuta almeno venti milioni di euro. Si tratterebbe di uno scambio secco che accontenterebbe entrambi i club.

Juventus, voci sul possibile ritorno di Arturo Vidal

Oltre a Moise Kean potrebbe esserci anche un altro importante ritorno in casa Juventus.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano cileno La Cuarta, infatti, Arturo Vidal non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico del Barcellona Ronald Koeman e avrebbe espresso il desiderio di tornare a vestire la maglia bianconera. Il giocatore sudamericano avrebbe intenzione di lottare per la conquista della Champions League insieme a Cristiano Ronaldo.