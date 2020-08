La Juventus è al lavoro per allestire una rosa in grado di confermarsi in campionato, ma che soprattutto sappia arrivare fino in fondo in Champions League. Il nuovo progetto affidato a Pirlo sembrerebbe orientato nella direzione di affidarsi a giovani di qualità non disdegnando opportunità che possano contribuire a fare un ulteriore salto di qualità. A tal riguardo, secondo alcuni rumors sarebbe vicino l'arrivo dalla Roma di Edin Dzeko. La punta bosniaca potrebbe trasferirsi a Torino per circa 12 milioni di euro e potrebbe firmare un contratto di due anni a 7,5 milioni di euro a stagione. Sempre nella Roma gioca uno dei giovani più interessanti del calcio italiano e da sempre apprezzato dalla Juventus. Si tratta di Nicolò Zaniolo per il quale la società bianconera avrebbe presentato un'offerta.

A rivelarlo è il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, che ha dichiarato: "La Juve avrebbe fatto un’offerta per Zaniolo, mettendo sul piatto Rugani, Romero, più un contributo in denaro risibile".

L'indiscrezione del giornalista: 'Offerti Romero, Rugani più cash risibile per Zaniolo'

Un'offerta quella che avrebbe presentato la Juventus alla Roma che sarebbe stata rispedita al mittente dalla società di Friedkin. Come sottolineato da Di Giovambattista, la Roma considera Zaniolo un punto di riferimento per il presente ed il futuro. Ne sarebbe convinto anche il giocatore a cui potrebbe essere ritoccato l'ingaggio. Anche l'Inter avrebbe espresso gradimento per il giocatore, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta che avrebbe fatto recapitare un'offerta da 50 milioni di euro alla Roma.

Anche in questo caso la proposta sarebbe stata respinta in quanto la nuova proprietà considererebbe incedibile il centrocampista offensivo italiano.

Il mercato della Juventus

Sembra difficile, se non impossibile, arrivare a Zaniolo, almeno in questo Calciomercato estivo. La Juventus proverà quindi a piazzare alcuni esuberi sul mercato prima di fare almeno un paio d'acquisti per il centrocampo.

Nelle ultime ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha sottolineato come sia concreta la possibilità di vedere Houssem Aouar del Lione alla Juventus. Altro nome accostato alla società bianconera è quello di Rodrigo De Paul, l'argentino potrebbe essere proprio l'alternativa a Nicolò Zaniolo. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, Dzeko sembrerebbe essere vicinissimo all'arrivo a Torino, ma potrebbe arrivare un'altra punta che possa essere l'alternativa ai titolari.

Si starebbe lavorando al ritorno di Moise Kean. Il classe 2000 sarebbe utile anche per la lista Uefa, in quanto è cresciuto nelle giovanili della Juventus. La società bianconera potrebbe offrire Ramsey all'Everton in cambio.