La Juventus è al lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi per il settore avanzato. La lista delle possibili punte che interessano al direttore sportivo Fabio Paratici si sarebbe ridotta a quattro nomi: Raul Jimenez, Arkadius Milik, Alexandre Lacazette e Edin Dzeko. Il bosniaco sarebbe ritenuto il profilo ideale da Andrea Pirlo nel ruolo di prima punta in quanto migliorerebbe il gioco e la fase realizzativa sia di Cristiano Ronaldo che di Paulo Dybala. La Roma però considera Dzeko un giocatore importante per la sua squadra e lo farebbe partire solo nel caso in cui si riuscisse a trovare un valido sostituto.

La richiesta della società di Friedklin per Dzeko è di 15 milioni di euro, secondo il Corriere dello Sport la Juventus vorrebbe provare a inserire il cartellino del centrocampista tedesco Sami Khedira. Seppur stimato dalla dirigenza, la Roma non sarebbe convinta del classe 1987 per la condizione fisica approssimativa dimostrata soprattutto l'ultima stagione. Per questo potrebbe decidere di cedere Edin Dzeko solo per un'offerta cash.

La Roma vorrebbe ricavare almeno 15 milioni per la cessione di Dzeko

La Roma vorrebbe ricavare almeno 15 milioni di euro dalla cessione di Edin Dzeko. Soldi che tornerebbero utili per investire su un suo sostituto di pari livello. Di certo, in caso di cessione della punta bosniaca, la Roma si libererebbe di un ingaggio pesante da 7,5 milioni di euro oltre a incassare una discreta somma per il suo cartellino.

Intanto la dirigenza starebbe valutando le eventuali alternative alla punta bosniaca. Non susciterebbero interesse sia Mandzukic che Choupo-Moting, entrambi sarebbero acquistabili a parametro zero. Attualmente sarebbe da escludere anche la pista Milik, il Napoli infatti chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino (nonostante sia in scadenza a giugno 2021), mentre il giocatore vorrebbe almeno 5 milioni di euro a stagione.

Roma, si valuta Piatek come possibile sostituto di Dzeko

Si starebbe valutando anche un connazionale dell'ex Ajax ovvero Piatek. L'ex Milan e Genoa gioca attualmente all'Hertha Berlino ma nella Bundesliga non ha inciso come nelle sue precedenti esperienze professionali in Serie A. Il giocatore converrebbe dal punto di vista dell'ingaggio mentre ha un costo di cartellino di circa 25 milioni di euro.

Sarebbe stato il Presidente della Federazione calcistica della Polonia (ed ex giocatore di Juventus e Roma) Boniek a suggerire l'acquisto del classe 1995.

Juventus, le alternative a Dzeko

Come dicevamo, la Juventus valuta anche delle alternative a Dzeko. Difficile acquistare Milik e Raul Jimenez per le richieste rispettivamente di Napoli e del Wolverhampton, più facile la trattativa per Alexandre Lacazette. Il francese potrebbe arrivare alla Juventus per una somma di circa 35 milioni di euro.