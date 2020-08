La Juventus in questi mesi cercherà di rinforzare la rosa e soprattutto punterà su giocatori giovani. I bianconeri confermeranno anche alcuni dei calciatori già presenti in squadra. Tra questi dovrebbe esserci Merih Demiral. Il difensore turco, secondo Sportitalia, sarebbe uno dei desideri di Gattuso per migliorare la difesa del Napoli. La Juventus però non avrebbe la minima intenzione di privarsi del suo numero 28. Infatti il centrale turco dovrebbe essere uno dei pilastri della retroguardia dei campioni d'Italia soprattutto perché all'inizio della prossima stagione Andrea Pirlo non potrà avere a disposizione Matthijs de Ligt che nei prossimi giorni verrà operato alla spalla.

Demiral non sarebbe in vendita

Merih Demiral è stato uno dei migliori acquisti della Juventus della scorsa stagione. Il turco purtroppo è stato fermato da un infortunio al ginocchio dal quale adesso si sta riprendendo. Quando la Juventus tornerà ad allenarsi in vista della nuova stagione, l'ex Sassuolo sarà a completa disposizione di Pirlo. Il numero 28 juventino quasi certamente sarà il principale candidato ad affiancare Bonucci vista l'assenza di de Ligt.

Inoltre Rugani non darebbe le giuste garanzie, mentre Chiellini è fermo da un anno, perciò ci vorrà un po' di tempo prima che possa giocare a pieno regime. Per questo motivo Demiral non sarebbe in vendita nonostante le tante richieste. Il centrale turco sarebbe finito nel mirino del Napoli che, però, avrebbe trovato di fronte a sé il muro innalzato dalla Juventus che non sarebbe disposta a cedere il calciatore.

Isco e De Paul per il centrocampo della Juventus

Con l'arrivo di Andrea Pirlo, la sensazione è che la Juventus possa rinforzare il centrocampo con giocatori dotati di grandi qualità tecniche. Il nome in cima alla lista dei bianconeri sarebbe quello di Isco. Lo spagnolo sarebbe il profilo ideale per il nuovo allenatore bianconero, ma arrivare a lui non sarebbe facile.

La chiave per acquistare il calciatore del Real Madrid potrebbe essere Ramsey. Il gallese nella sua prima stagione juventina non si è espresso al meglio anche a causa degli infortuni nei quali è incappato. Di conseguenza potrebbe lasciare Torino e da una sua eventuale partenza la Juventus registrerebbe un'ottima plusvalenza.

Un altro nome che piace ai bianconeri pare sia quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell'Udinese sarebbe finito nel mirino di Pirlo per la sua duttilità. Il 26enne argentino ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, e al momento percepisce un ingaggio di 800.000 euro. Dunque, non si tratterebbe di un'operazione eccessivamente dispendiosa per la Juventus tra cartellino e stipendio.