Mercato in fermento in casa Crotone in attesa di registrare i primi acquisti della nuova stagione. La prima ufficialità, giunta nei giorni scorsi, ha riguardato la firma con la Sambenedettese dell'attaccante Maxi Lopez, svincolatosi dai calabresi al termine del campionato cadetto.

A fare rientro a Crotone è stato il giovane Augustus Kargbo, attaccante della Sierra Leone fresco di vittoria dei play-off di Serie C con la maglia della Reggiana. Proprio il club granata emiliano starebbe valutando la strategia utile per riottenere in squadra anche nel prossimo torneo il calciatore, dimostratosi decisivo ai fini del ritorno in Serie B.

In entrata si fa strada la suggestione Marko Pjaca dalla Juventus, club in cerca di una squadra che possa garantire minutaggio per la prossima stagione.

Crotone, diversi club su Kargbo

Per Augustus Kargbo, attaccante classe 1999, in questa stagione sono giunte dieci reti e svariati assist con la casacca della Reggiana.

Proprio il club di Reggio Emilia avrebbe manifestato la propria intenzione di richiedere ancora una volta in prestito il ragazzo, al fine di garantirne la completa maturazione nel prossimo campionato e garantirsi per un'altra stagione uno dei protagonisti del ritorno in Serie B. Un calciatore sul quale nelle ultime settimane si è registrato l'interessamento anche di club di Serie A come Udinese, Sassuolo e Genoa oltre ad alcune società estere.

L'attaccante è stato scoperto dal direttore sportivo Beppe Ursino e su di lui quale il Crotone è pronto a puntare. L'evoluzione del mercato estivo e l'eventuale arrivo di rinforzi di esperienza in attacco potrebbe anche convincere la società calabrese a optare per una nuova cessione in prestito.

Pjaca possibile colpo in entrata

Per rinforzare la squadra il Crotone si sta guardando attorno alla ricerca di qualche acquisto di spessore che possa garantire il salto di qualità alla rosa rossoblu. L'ultimo nome accostato agli squali sarebbe quello del centrocampista (e all'occorrenza attaccante aggiunto) Marko Pjaca, calciatore croato di proprietà della Juventus e di rientro per fine prestito dopo l'esperienza all'Anderlecht.

Un elemento ancora relativamente giovane (nato nel 1995), che in passato ha vestito le maglie di Schalke 04 e Fiorentina, dovendo però affrontare alcuni infortuni importanti che ne hanno minato la crescita e l'impiego in campo con continuità. Si tratta di un calciatore importante per la Serie A, una possibile scommessa di alto profilo per la società calabrese pronta a regalare rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa per cercare di conquistare l'obiettivo stagionale, rappresentato dalla conquista della salvezza in Serie A.