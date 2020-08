La Juventus è già al lavoro per consegnare una squadra fortemente ringiovanita ad Andrea Pirlo. La società bianconera sta svecchiando la rosa e, nella giornata di ieri 10 agosto, è arrivata la prima cessione. Infatti, Blaise Matuidi ha lasciato la Juventus per trasferirsi all'Inter Miami. Adesso, i bianconeri stanno cercando anche di piazzare i primi colpi in entrata. La dirigenza seguirà alla lettera le direttive del nuovo tecnico perché l'obiettivo è dare ad Andrea Pirlo una rosa altamente competitiva. Nelle ultime ore per rinforzare l'attacco juventino sarebbe tornato di moda il nome di un giocatore che ha già vestito la maglia bianconera.

Infatti, stando a quanto afferma Sportitalia, il neo tecnico della Juventus avrebbe richiesto Alvaro Morata.

Pirlo pensa a una vecchia conoscenza

La Juventus, in estate, cercherà di acquistare un attaccante che possa prendere il posto di Gonzalo Higuain. Il Pipita non rientrerebbe nei piani dei bianconeri e difficilmente lavorerà agli ordini di Andrea Pirlo. Nelle ultime settimane, il nome che è stato accostato con maggiore forza alla Juventus per rinforzare l'attacco è quello di Arkadiusz Milik. Ma nelle ultime ore, sarebbe tornato in voga il profilo di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è stato compagno di Pirlo nella stagione 2014/2015 e il tecnico avrebbe molta stima nei confronti del giocatore dell'Atletico Madrid.

La Juventus avrebbe già preso informazioni con chi segue Alvaro Morata e con il direttore sportivo del club iberico Berta.

L'Atletico Madrid, però, non farà sconti per Morata e la richiesta economica potrebbe essere elevata. La Juventus sa che se vorrà un attaccante dovrà fare un piccolo sforzo a livello economico visto che anche il Napoli non sembra intenzionato a fare sconti per Milik.

Un altro nome che è accostato ai bianconeri per l'attacco è quello di Jimenez. In Inghilterra si parlerebbe di un possibile scambio con Ramsey. Ma per ora il Wolverhampton non sarebbe intenzionato ad accettare questa proposta e per privarsi del suo bomber vorrebbe circa 40 milioni.

La Juventus vorrebbe cedere Khedira e Douglas Costa

Da alcuni giorni, Andrea Pirlo è già al lavoro per disegnare la sua Juventus. Il tecnico sta cercando di definire il suo staff e soprattutto si sta muovendo in ottica mercato. Secondo Sky Sport, Andrea Pirlo avrebbe chiamato personalmente tutti i giocatori che dovranno lasciare la Juventus. I nomi dei candidati per abbandonare Torino sarebbero quelli di Douglas Costa, Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Dunque, Pirlo ha già le idee chiare e vorrebbe una rosa giovane e formata da giocatori con caratteristiche tecniche importanti.