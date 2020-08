Dalla serata di ieri 8 agosto Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Attorno all'ex centrocampista bianconero c'è grande curiosità, soprattutto per sapere come farà giocare la squadra e anche su come verrà impostato il mercato.

La volontà di Pirlo e della società sembra quella di "svecchiare" la rosa, quindi giocatori come Khedira, Matuidi e Douglas Costa dovrebbero essere in partenza. Il neo tecnico bianconero, invece, ripartirà da alcune certezze come Cristiano Ronaldo, Dybala, de Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral, Bentancur, Rabiot e i portieri Szczesny e Buffon. Ovviamente a questo gruppo vanno aggiunti i neo acquisti Kulusevski e Arthur Melo.

Andrea Pirlo, come sistema di gioco di riferimento, dovrebbe affidarsi al 4-3-3.

Le idee tattiche di Andrea Pirlo

Intanto in queste ore c'è chi fa notare che, durante il lockdown, Andrea Pirlo era intervenuto in una diretta social con Fabio Cannavaro. In quel frangente, l'ex difensore chiese al suo ex compagno di nazionale che tipo di filosofia tattica avrebbe voluto applicare ad un suo futuro club e il bresciano rispose così: "Dipende dai giocatori, però sarei per il 4-3-3 tutti avanti e via".

Inoltre, aggiunse che la sua squadra ideale avrebbe dovuto avere un grande possesso palla: "Te la faccio girare anche dietro la panchina". Pirlo, però, non sembra essere un integralista tattico. Infatti, nel corso della chiacchierata con Cannavaro, spiegò che tutto dipende alla rosa che si allena: "A quel punto ti devi adattare.

Se ti imponi, perdi tempo e loro non rendono quanto dovrebbero".

Pare quindi probabile che Pirlo si adatterà principalmente alle caratteristiche dei giocatori che avrà a disposizione per farli rendere al meglio.

I 'senatori' sono pronti ad accogliere Pirlo

I "senatori" dello spogliatoio della Juventus avrebbero vissuto mesi molto difficili insieme a Sarri.

Infatti, diversi giocatori bianconeri non avrebbero avuto un rapporto particolarmente buono con il tecnico ex Chelsea.

Adesso anche per loro inizierà una nuova era e lo spogliatoio della Juventus sembra essere molto felice di poter accogliere Andrea Pirlo. L'allenatore bresciano potrebbe far ritrovare l'entusiasmo al gruppo bianconero.

Anche fra i tifosi juventini c'è molta curiosità di vedere in azione il nuovo allenatore. I sostenitori bianconeri dovranno aspettare solo poche settimane, visto che a partire dalla seconda metà di agosto la Juventus dovrebbe iniziare a preparare la nuova stagione.