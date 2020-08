Da sabato 8 agosto, per la Juventus è iniziata l'era Pirlo. La società e il nuovo allenatore sono già al lavoro per preparare la stagione 2020/2021. Le parti sono al lavoro per definire lo staff di Andrea Pirlo e per tracciare le linee guida del mercato juventino.

Nella giornata di oggi 10 agosto, la dirigenza della Juventus e il neo allenatore si dovrebbero ritrovare alla Continassa per pianificare la campagna acquisti. L'obiettivo dei bianconeri sembra essere quello di cedere alcuni giocatori ormai in la con gli anni e che hanno ingaggi pesanti. I principali candidati per lasciare la Juventus sono Sami Khedira, Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Mattia De Sciglio.

Inoltre, la volontà di Pirlo sarebbe quella di rinforzare il centrocampo e il sogno sarebbe quello di arrivare a Isco, mentre una pista più concreta sarebbe quella che porta a De Paul.

Le idee di Pirlo

C'è grande curiosità per capire quali saranno le idee di Andrea Pirlo per la sua Juventus. L'allenatore bresciano, prima di intraprendere la carriera di tecnico è stato uno degli opinionisti di Sky Sport e già all'epoca le sue idee erano molto chiare. Infatti ha spesso sottolineato di amare i centrocampisti che verticalizzano. Dunque la sensazione è che il tecnico bresciano "insegnerà" ai vari Bentancur e Arthur a verticalizzare. Inoltre, Pirlo per rinforzare il suo centrocampo avrebbe messo nel mirino Isco, anche se il Real difficilmente si priverà di lui.

Per questo motivo, il club bianconero potrebbe virare su Rodrigo De Paul dell'Udinese. Il giocatore argentino sarebbe valutato intorno ai 35 milioni.

Quando ad aprile 2019 la Juventus affrontò l'Ajax, negli studi di Sky Sport, Pirlo affermò che secondo lui uno dei giocatori indispensabili per la Vecchia Signora era Federico Bernardeschi: "Indispensabile soprattutto quando gioca Ronaldo.

Oltre alla parte tecnica fa molto lavoro fisico". Pirlo disse che il numero 33 juventino era in grado di aiutare la squadra visto che CR7 non è un giocatore che torna spesso indietro: "Bernardeschi più di Dybala può aiutare in copertura".

Dunque, se l'idea di Pirlo fosse sempre la medesima il futuro del ragazzo classe '94 potrebbe essere ancora bianconero.

Il giocatore toscano, nelle ultime settimane, era stato indicato da molte testate giornalistiche come uno dei calciatori destinati a lasciare Torino, ma a questo punto non è da escludere che possa rimanere.

Tanti giocatori in uscita

La Juventus, nelle prossime settimane, lavorerà soprattutto per cedere quei giocatori che negli scorsi mesi sono stati spesso fermi ai box. I vari Khedira e Douglas Costa pesano suo bilancio, visto che hanno ingaggi pesanti. Entrambi sembrano essere in uscita.

Anche a Gonzalo Higuain dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento: il "Pipita" probabilmente partirà e per sostituirlo è sempre caldo il nome di Milik. Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Matuidi, il quale è apprezzato anche nella Mls statunitense.