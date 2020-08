Andrea Pirlo era destinato a fare 'gavetta' nella Juventus Under 23 per poi diventare nel medio-lungo termine il nuovo tecnico della prima squadra. Sembrava questo il percorso professionale dell'ex centrocampista bianconero. L'esonero di Maurizio Sarri dalla guida tecnica della Juventus ha invece portato dirigenza e proprietà a promuovere nell'immediato Andrea Pirlo come allenatore della prima squadra, sorprendendo gran parte degli addetti ai lavori. Attualmente è quindi rimasta vacante la panchina della Juventus Under 23.

Sono diversi i nomi accostati ai bianconeri (che disputeranno il campionato di Serie C).

Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni ai vari Fabio Grosso, Marco Baroni e Nicola Legrottaglie si sarebbe aggiunto un altro nome prestigioso. Quello di Alberto Gilardino, anche lui campione del mondo a Germania 2006 come Grosso e Pirlo. L'ex punta del Parma e del Milan nell'ultima stagione ha guidato la Pro Vercelli in Serie C e ora potrebbe intraprendere una nuova esperienza professionale con l'Under 23 bianconera.

Gilardino possibile sostituto di Pirlo sulla panchina della Juventus Under 23

La nomina di Andrea Pirlo come tecnico della Juventus Under 23 è durata appena dieci giorni. Il presidente Andrea Agnelli ha dimostrato coraggio, scegliendo l'ex centrocampista come nuovo tecnico della prima squadra.

Una decisione che però ha lasciato senza guida la panchina dell'Under 23. Nelle ultime ore si fa sempre più decisa la voce che parla di una possibile nomina di Alberto Gilardino come nuovo tecnico. Quest'ultimo ha iniziato la sua carriera da allenatore nel Rezzato nella stagione 2018-2019 per poi passare alla Pro Vercelli in Serie C nel 2019.

Una stagione non brillantissima quella dei piemontesi, che hanno chiuso il loro campionato al quattordicesimo posto in classifica. Il suo schema tattico preferito è il 4-1-4-1.

Le ambizioni dell'Under 23 bianconera

La Juventus Under 23 è attesa da una stagione importante nel campionato di Serie C. Il finale in crescendo della scorsa stagione ha gettato le basi verso ambizioni importanti sia in campionato che in Coppa Italia di Serie C.

A proposito della coppa nazionale di categoria, l'Under 23 bianconera è la detentrice del trofeo, avendo battuto in finale la Ternana.

La seconda squadra della Juventus ha dato l'opportunità a molti giovani di mettersi in evidenza e crescere molto dal punto di vista fisico, tecnico e tattico. Fra i giocatori che più hanno brillato in Serie C e in Coppa Italia ci sono Muratore, Zanimacchia e Olivieri, i quali hanno avuto pure l'occasione di esordire in Serie A.