In questi giorni stanno arrivando diverse indiscrezioni di mercato sul futuro di Paulo Dybala. Questi, infatti, non sarebbe stato inserito dalla Juventus nella lista degli incedibili. Le difficoltà nel trovare un'intesa per il rinnovo di contratto (ci sarebbe una distanza di 3 milioni fra domanda e offerta) potrebbero spingere la società torinese a cedere l'attaccante argentino. Inoltre, un'eventuale partenza del numero 10 bianconero andrebbe a generare una plusvalenza utile sotto il profilo finanziario. Secondo il quotidiano Tuttosport, questa situazione potrebbe sfociare anche in uno scambio con il Real Madrid.

Gli spagnoli potrebbero offrire uno fra il centrocampista Isco e l'esterno offensivo Asensio in cambio di Paulo Dybala. Nel 4-3-3 che dovrebbe schierare il tecnico Andrea Pirlo, Asensio potrebbe essere l'ala sinistra ideale. Dopo ferragosto dovrebbero arrivare i giorni cruciali per definire il destino de La Joya, il cui contratto con la Juventus scade nel giugno del 2022.

Il Real potrebbe mettere sul piatto Isco o Asensio per Dybala

La Juventus potrebbe rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. La situazione finanziaria della società bianconera non è così florida, e per questo motivo potrebbe esserci qualche cessione di rilievo. Al momento si parla di probabili rescissioni del contratto per Sami Khedira e Gonzalo Higuain.

Inoltre, tra i giocatori sul piede di partenza ci sarebbero De Sciglio, Rugani, Ramsey, Bernardeschi e Douglas Costa. A questi potrebbe aggiungersi anche Paulo Dybala. L'argentino, infatti, non sarebbe considerato indispensabile nel 4-3-3 che vorrebbe varare il nuovo allenatore Pirlo. Questi gradirebbe degli esterni offensivi di ruolo, mentre La Joya è prevalentemente una seconda punta.

L'eventuale partenza dell'ex Palermo potrebbe consentire alla Juventus di incassare non meno di 100 milioni di euro. Tuttavia, non si esclude che il numero 10 bianconero possa rientrare in qualche scambio di valore. In quest'ottica, il Real Madrid ha in organico due elementi che potrebbero far gola a Pirlo: Isco e Asensio.

Il mercato della Juventus per centrocampo e attacco

La Juventus, dopo aver snellito la rosa e il monte ingaggi, proverà a rinforzare soprattutto il centrocampo e l'attacco. In mediana ci sarebbero due obiettivi: non solo il succitato Isco, ma anche Houssem Aouar del Lione e Rodrigo De Paul dell'Udinese. Invece, per quanto riguarda il probabile erede di Gonzalo Higuain, la scelta potrebbe ricadere su uno fra Milik (Napoli), Lacazette (Arsenal), Raul Jimenez (Wolverhampton) e Duvan Zapata (Atalanta).