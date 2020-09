Continua a muoversi il mercato del Crotone in questi primi giorni di settembre. La formazione calabrese, alla ricerca di rinforzi di qualità, avrebbe inserito nella sua lista dei possibili acquisti l'attaccante francese Emmanuel José Rivière, svincolato al termine dell'ultima esperienza in Serie B con la maglia del Cosenza. Un calciatore di esperienza, dotato di buona fisicità e tecnica che avrebbe attirato anche l'attenzione della Sampdoria. Gli squali starebbero provando inoltre ad accelerare i tempi per concludere l'arrivo di un altro calciatore svincolato, il centrocampista Luca Cigarini.

Crotone, si cercano rinforzi in attacco

Con i soli Nwankwo Simy e Augustus Kargbo come terminali offensivi nella rosa, il Crotone si starebbe guardando attorno per fornire qualche alternativa al tecnico Giovanni Stroppa. Sfumata la possibilità di ingaggiare l'attaccante Gianluca Lapadula passato al Benevento, il Crotone starebbe guardando a Emmanuel José Rivière come potenziale rinforzo. La punta, capace di siglare 13 reti in 31 presenze con il Cosenza rappresenterebbe uno dei calciatori più ambiti della cadetteria. Lo status di svincolato non implicherebbe un esborso economico per l'acquisto del suo cartellino, ma le pretese economiche in termini di ingaggio risulterebbero importanti con il calciatore che starebbe anche valutando l'ipotesi di ritornare a giocare in Ligue 1.

Cigarini nome per il Crotone

Un profilo che sembrerebbe piacere nonostante i suoi 34 anni è quello del centrocampista Luca Cigarini, calciatore in uscita dal Cagliari per fine contratto. Su di lui oltre ai calabresi ci sarebbe l'interesse concreto di Parma e Reggiana. Un elemento con esperienza in Serie A, un profilo che potrebbe essere utile nella rosa dei calabresi che ricercherebbero esperienza nel reparto.

Un sondaggio sarebbe stato effettuato nei giorni scorsi senza però approfondire i termini di un eventuale accordo con il Crotone che continuerebbe attento sul calciatore.

Gli altri nomi del mercato

Per rinforzare la zona centrale del campo il Crotone avrebbe effettuato un sondaggio con lo Sporting Lisbona per il centrocampista brasiliano Eduardo Henrique.

Il calciatore, autore di ventidue presenze nell'ultimo campionato portoghese, potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro in favore degli squali. La stessa società rossoblù potrebbe inoltre accogliere a breve il difensore argentino Lisandro Magallan, elemento dell'Ajax, che nelle ultime ore si è sottoposto a visite mediche presso Villa Stuart a Roma.