Sono giornate di trattative per il Crotone che ha ripreso parallelamente gli allenamenti nella sede del ritiro estivo di Trepidò. La dirigenza calabrese, che ha rinnovato ufficialmente il contratto al centrocampista Ahmad Benali, potebbe attingere al mercato per portare in Calabria un rinforzo di esperienza e qualità per rinforzare la rosa della squadra. Secondo le ultime indicazioni, a interessare e non poco gli squali sarebbe il centrocampista Ogenyi Onazi, con un passato importante in Serie A con la maglia della Lazio.

Crotone, occhi su Onazi

Dopo una stagione vissuta con la formazione del Trabzonspor in Turchia, il centrocampista nigeriano Ogenyi Onazi potebbe fare presto ritorno in Italia.

Sul calciatore, classe 1992, ci sarebbe il forte interessamento del Crotone, con una trattativa tra le parti che sarebbe ben avviata. Dopo cinque stagioni vissute con la Lazio, il futuro del talento nigeriano potebbe tingersi di rossoblu andando a vestite la maglia dei calabresi.

Il giocatore era già stato accostato ai calabresi in conclusione di campionato, un accordo che ora sembrerebbe vicino, con le parti impegnate nel limare i dettagli della trattativa. Con la casacca del Trabzonspor ha collezionato questa stagione nove presenze andando a realizzare anche una rete. Un mediano di quantità, ma capace di inserirsi al meglio in un centrocampo propositivo come quello del Crotone.

Mercato aperto per il Crotone

Tra i profili che potrebbero interessare gli squali continuerebbero a esserci Sebastiano Esposito e Lucien Agoume, giovani prospetti cresciuti nel settore Primavera dell'Inter.

In attacco si continuerebbe a seguire l'attaccante Emmanuel Rivière, nell'ultima stagione in Serie B con la maglia del Cosenza.

Su di lui ci sarebbe però l'interessamento della Sampdoria e anche la possibilità che la punta possa tornare a giocare in Ligue 1.

In avanti il Crotone porrebbe confermare in rosa il rientrante Augustus Kargbo, punta della Sierra Leone protagonista della vittoria dei play-off di Serie C con la Reggiana.

Alcune possibili cessioni

Tra i calciatori che potrebbero salutare la Calabria e iniziare una nuova esperienza ci sarebbero Jeremy Petris, Jean Lambert Evan's e Zak Ruggiero. Per loro sembrebbe aprirsi l'ipotesi di un trasferimento con la formula del prestito fino al termine della stagione alla Pro Vercelli, squadra militante nel torneo di Serie C e allenata in questa stagione dall'ex calciatore crotonese Francesco Modesto. Tale trattativa potrebbe andare in porto nelle prossime settimane.