Gli uomini di mercato del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo aver preso Sandro Tonali (la firma dovrebbe arrivare nel fine settimana) e Brahim Diaz (che oggi ha effettuato le visite mediche), continuano a lavorare al fine di rendere ancora più competitiva la rosa rossonera.

Sul fronte delle entrate ci sarebbe l'interesse per l'attaccante Luka Jovic, che potrebbe giocarsi il posto con Zlatan Ibrahimovic, considerando che lo svedese il prossimo 3 ottobre compirà 39 anni e difficilmente potrà giocare tutte le partite della stagione. Come rinforzo per l'attacco non è da escludere neppure l'arrivo a Milanello di Federico Chiesa, che ritroverebbe Pioli in panchina.

Per quanto riguarda invece il reparto difensivo, i giocatori accostati ai rossoneri sono Marash Kumbulla, Nikola Milenkovic, Wesley Fofana e German Pezzella.

Calciomercato Milan, possibile arrivo di uno tra Luka Jovic e Federico Chiesa

Nonostante il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic, il capitolo centravanti non è ancora da ritenersi concluso in casa rossonera. Secondo quanto riportato su ilmilanista.it, il Milan potrebbe riaprire le trattative con il Real Madrid per Luka Jovic. Sul ventiduenne serbo si intendeva puntare in caso di addio di Zlatan, ma la conferma dello svedese sembrerebbe non avere raffreddato l'interesse per la punta dei Blancos. La società meneghina starebbe pensando a un prestito secco per un anno, il Real Madrid l'anno scorso lo acquistò per 60 milioni di euro dal Benfica.

Il giovane attaccante non ha lo spazio che vorrebbe nella squadra di Zinedine Zidane e l'arrivo a Milanello potrebbe contribuire al suo rilancio.

Intanto, secondo il quotidiano La Nazione, il Milan sarebbe interessato a Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina molto apprezzato dal tecnico Stefano Pioli.

I dirigenti viola Pradè e Barone sono a Milano in questi giorni e non è da escludere che possano incontrare a breve i vertici milanisti per discutere dell'esterno offensivo.

Mercato Milan, per la difesa piacciono Kumbulla, Milenkovic, Fofana e Pezzella

Il prossimo acquisto rossonero potrebbe interessare la fase difensiva.

Paolo Maldini avrebbe gli occhi puntati su Marash Kumbulla, giocatore del Verona che piace anche ad Inter e Lazio. L'avventura in rossoblu del giovane albanese classe 2000, sembra ormai giunta al termine e senza l'affondo decisivo da parte di Inter o Lazio potrebbe diventare un opportunità per il Milan. In cima alla lista dei desideri per il ruolo di difensore centrale ci sarebbe sempre Nikola Milenkovic, classe 1997, ma per la sua cessione il presidente della società viola Commisso chiede 35/40 milioni.

Tra le alternative ci sarebbero Wesley Fofana del Saint Etienne e German Pezzella che piace particolarmente al tecnico rossonero, il quale è valutato dalla Fiorentina circa 20 milioni.