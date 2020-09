Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, Arturo Vidal avrebbe raggiunto un accordo per liberarsi a costo zero dal Barcellona. Il centrocampista cileno tanto caro ad Antonio Conte, sarebbe ora in grado di legarsi al club nerazzurro. Dopo Rakitic è stata la volta di Vidal e probabilmente a breve toccherà a Luis Suarez, il Barcellona si sta lentamente liberando di quei calciatori che Ronald Koeman ha ritenuto non dovessero far più parte del progetto blaugrana. L'Inter erano diversi anni che cercava di portare a Milano il calciatore, stavolta sembrerebbe davvero fatta.

Il Barcellona avrebbe liberato il centrocampista cileno Arturo Vidal

Il club catalano nel corso di una riunione avvenuta con il procuratore di Arturo Vidal avrebbe concesso la libertà contrattuale al calciatore cileno. L'ex centrocampista della Juventus, a questo punto, potrebbe firmare senza problemi per l'Inter. In attesa di risolvere la grana Messi, i dirigenti del Barcellona avrebbero deciso di dare il benservito al calciatore desiderato da Antonio Conte. Per la perfetta riuscita della riunione tra il giocatore e il club spagnolo il nodo da scioglie era probabilmente quello relativo all'ingaggio di Vidal. Il cileno aveva ancora un anno di contratto da 8 milioni netti a stagione e per svincolarlo il Barcellona pretendeva che l'ex calciatore del Bayern Monaco rinunciasse a tale somma.

In Spagna confidano che già nella giornata di oggi 3 settembre potrebbe arrivare l'annuncio uffficiale. Aveva giocato quattro stagioni con la maglia della Juventus e in Italia aveva lasciato davvero un ottimo ricordo, Antonio Conte era riuscito a farlo rendere al meglio e ad esaltare le sue caratteristiche tecniche e di guerriero.

Vidal era poi andato in Germania per poi finire in Spagna, rispettivamente al Bayern Monaco e al Barcellona. Con i bavaresi e i catalani ha vinto in tutto nove trofei. Nell'ultima stagione con la maglia blaugrana ha disputato 43 partite mettendo a segno 8 gol, realizzati per intero in campionato.

L'Inter e Antonio Conte potrebbero ben presto abbracciare uno dei principali obiettivi del mercato nerazzurro, Arturo Vidal sarebbe pronto a firmare un contratto per due anni da 6 milioni di euro a stagione.

Non c'è ombra di dubbio che l'inter, con l'acquisto del centrocampista cileno, farebbe un passo veramente importante nel rafforzamento della propria rosa. I dirigenti nerazzurri, una volta chiusa la trattativa per l'ex calciatore juventino, potrebbero volgere i loro pensieri verso altri obiettivi, sempre passando prima per una corretta e proficua campagna cessioni.