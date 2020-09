Il mercato dell'Inter sta entrando sempre più nel vivo, anche per quel che concerne le cessioni. Emissari del Tottenham sarebbero a Milano per trattare Milan Skriniar; in caso di cessione del difensore centrale slovacco i nerazzurri starebbero pensando a Samuel Umtiti. Intanto Radja Nainggolan sembrerebbe essere tornato molto vicino al Cagliari, Andrea Ranocchia si è detto non troppo certo di restare e Christian Eriksen sarebbe in bilico per la sua permanenza in nerazzurro.

L'inter potrebbe virare su Umtiti in caso di partenza di Skriniar

Secondo France Football ci sarebbe anche l'Inter tra le pretendenti al difensore centrale del Barcellona Umtiti.

Il Tottenham sembrerebbe fare sul serio per Skriniar e i nerazzurri si starebbero cautelando in caso di partenza dello slovacco. Il calciatore francese non rientrerebbe nei piani del Barcellona e Ronald Koeman non si opporrebbe di certo ad una sua eventuale partenza. Sarebbero diversi i club, oltre all'Inter, interessati a Umtiti, tra questi l'Arsenal, il Manchester United, il Lione e il Rennes.

Le altre operazioni di mercato in casa nerazzurra

Ranocchia, nella giornata di ieri 23 settembre, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro. Il difensore centrale interista ha affermato di non essere sicuro di proseguire la sua avventura in maglia nerazzurra. Ranocchia ha anche spiegato che in questo momento sta pensando alla nascita della sua bimba ed è concentrato sul fatto che vada tutto bene.

Il Cagliari, intanto, si sarebbe convinto ad affondare il colpo per riportare in Sardegna Nainggolan: l'accordo tra il club e il calciatore non sarebbe affatto in discussione, si parla di un quadriennale a 3 milioni di euro a stagione, bonus esclusi. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva intorno ai 10-12 milioni di euro.

Questa soluzione potrebbe accontentare tutte le parti in gioco e il 'Ninja' avrebbe l'opportunità di riabbracciare la sua Cagliari. Altro capitolo del mercato nerazzurro è sicuramente quello relativo a Eriksen. L'arrivo di Arturo Vidal rischia di togliere ancora più spazio al forte centrocampista ex Tottenham e l'Inter non sarebbe contraria ad una eventuale cessione del calciatore, che però farebbe esclusivamente a determinate condizioni.

Il club nerazzurro vorrebbe effettuare la vendita a titolo definitivo, incassando una cifra che gli consenta di effettuare una forte plusvalenza. L'alternativa potrebbe essere quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale complessivo superiore ai 27 milioni di euro spesi dall'Inter a gennaio.