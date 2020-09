L'arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro sembrerebbe ormai cosa quasi fatta, per la gioia di Antonio Conte che lo riteneva uno dei principali obiettivi del mercato nerazzurro. All'Inter, l'ex Barcellona, potrà ritrovare pure Alexis Sanchez, già suo compagno di avventura al Colo Colo e con la nazionale cilena. I due calciatori sono stati protagonisti di numeri davvero invidiabili, che fanno sicuramente sognare il popolo interista.

Arturo Vidal pronto a ritrovare Alexis Sanchez in nerazzurro

Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport' l'Inter e il suo tecnico Antonio Conte potrebbero abbracciare Arturo Vidal già a partire dalla prossima settimana.

Il centrocampista, coadiuvato dal suo procuratore Fernando Felicevich, starebbe ultimando gli aspetti burocratici per liberarsi definitivamente dal Barcellona. Svolte le ultime formalità con il club blaugrana, il cileno potrà finalmente apporre la firma sul nuovo contratto con i nerazzurri. Già nella giornata di lunedì o al massimo quella di martedì Arturo Vidal dovrebbe raggiungere Milano per il rito delle visite mediche e poi unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Determinante per la decisione dell'ormai ex calciatore del Barcellona sarebbe stata la presenza nella panchina nerazzurra del suo allenatore alla Juventus Antonio Conte. Vidal dovrebbe lasciare i blaugrana a costo zero, anche se non è da escludere il pagamento di una cifra simbolica, così come avvenuto per il passaggio di Rakitic al Siviglia.

In maglia nerazzurra il cileno riabbraccerà soprattutto Alex Sanchez, i due calciatori sono stati protagonisti di numeri davvero impressionanti in passato con la maglia del Colo Colo (nel 2006-2007) e poi a lungo con quella della loro nazionale. Arturo Vidal e il 'Niño Maravilla'. Insieme hanno totalizzato ben 103 partite mettendo a segno la bellezza di 65 reti, 36 per quel che concerne l'attaccante ex Udinese e 29 per quanto riguarda l'ex centrocampista della Juventus.

Alexis Sanchez e Arturo Vidal hanno effettuato anche 39 assist: 33 da parte del primo e dei dal secondo. La statistica parla in maniera netta a loro favore, ovvero una rete o un assist ogni 77 minuti giocati.

L'attaccante cileno Sanchez è stato acquistato definitivamente dall'Inter e ha un contratto con i nerazzurri fino al 2023, il suo stipendio si aggira sui sette milioni di euro l'anno.

Il centrocampista si sarebbe liberato a costo zero dal Barcellona e sarebbe pronto a firmare un contratto di due anni con l'Inter con opzione sul terzo a sei milioni di euro a stagione. Per Alexis Sanchez è confermata la maglia numero 7, Arturo Vidal potrebbe prendere la numero 8 che dovrebbe essere lasciata libera dalla probabile partenza di Matias Vecino.