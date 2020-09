Il "sogno" di Antonio Conte potrebbe essere ad un passo dall'avverarsi. Da quando è arrivato all'Inter la scorsa estate, l'allenatore pugliese ad ogni sessione di mercato ha indicato in Arturo Vidal uno dei giocatori-chiave per il centrocampo nerazzurro. La società milanese ha tentato in due occasioni (durante il mercato estivo dell'anno scorso e quello invernale di gennaio) di accontentare il suo tecnico, ma non è mai riuscita a mettere le mani sul "guerriero" cileno. Adesso però sembra che la strada verso il centrocampista possa essere spianata dalla probabile rescissione consensuale del contratto tra il calciatore e il Barcellona (squadra proprietaria del cartellino).

Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barça avrebbe deciso di rompere gli indugi e di concedere la risoluzione contrattuale ad Arturo Vidal. In questo modo il giocatore potrebbe liberarsi a parametro zero con un anno di anticipo rispetto all'originaria scadenza del vincolo, prevista per giugno del 2021. Sarebbe un'operazione simile a quella già portata a termine per Rakitic, per il quale però la società della Catalogna ha incassato dal Siviglia (la squadra che ha acquistato il croato) una cifra simbolica di 1,5 milioni di euro.

Dunque, mentre si sta cercando di definire il "caso-Messi", il Barcellona starebbe continuando la sua opera di rinnovamento dell'organico, salutando alcuni dei suoi senatori che in questi anni sono stati protagonisti dei successi della squadra blaugrana.

Il presidente Bartomeu e i suoi collaboratori, infatti, anche se da questi addii non incasseranno del denaro, riusciranno comunque a liberarsi di ingaggi importanti, dando così una boccata di ossigeno alle casse societarie. Ovviamente, quella che dovrebbe essere l'imminente rescissione del contratto di Vidal farebbe comodo all'Inter.

Vidal, una volta svincolatosi dal Barcellona, potrebbe andare all'Inter

Secondo Sport la risoluzione del vincolo contrattuale tra il Barcellona e Arturo Vidal dovrebbe avvenire in breve tempo. Qualora ciò si verificasse, il cileno potrebbe subito volare a Milano per firmare per l'Inter dove ritroverebbe Antonio Conte, il tecnico con il quale ha vinto tanto e si è messo in mostra durante gli anni della Juventus.

Sembra che il calciatore sudamericano e la società milanese abbiano già trovato un'intesa di massima.

L'ex Bayern Monaco dovrebbe legarsi con un biennale alla società nerazzurra che gli garantirebbe un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno. Inoltre pare che sia prevista anche un'opzione per una terza stagione all'Inter. Dopo Kolarov, dunque, Conte potrebbe abbracciare un altro giocatore di esperienza che in carriera ha vinto trofei importanti tra campionati nazionali (4 in Italia con la Juventus, 3 in Germania con il Bayern Monaco e 1 in Spagna con il Barcellona), supercoppe e 2 Coppe America con il Cile, che andrebbe a confermare come la strada tracciata dal tecnico nerazzurro sia proprio quella di avere in organico calciatori maturi sì, ma di personalità e carattere per lottare per traguardi di prestigio.