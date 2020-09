La Juventus in questa fase è impegnata soprattutto nel trovare un valido sostituto di Gonzalo Higuain. La punta argentina a breve potrebbe rescindere consensualmente il suo contratto. La Major League Soccer la destinazione più probabile, con l'Inter Miami di David Beckham una delle società più interessate al suo acquisto. Come sostituto si valutano Luis Suarez e Edin Dzeko, con l'uruguaiano che in questa fase sembra favorito rispetto al bosniaco. La Juventus però potrebbe rinforzare anche il centrocampo, affidandosi a una mezzala che possa incrementare il livello qualitativo della squadra. Fra i possibili candidati ad approdare a Torino ci sarebbe anche Isco del Real Madrid.

Almeno secondo Agipronews.com, che quota bassa la percentuale di un possibile trasferimento dello spagnolo a Torino.

Juventus, i bookmakers vedono Isco a Torino: quota a 4,00

Di certo il tecnico Andrea Pirlo apprezza molto il centrocampista offensivo. In passato infatti, da opinionista di Sky, sottolineò come giocatori come Cristiano Ronaldo abbiano bisogno di centrocampisti in grado di saper imbeccarli davanti alla porta. Isco venne preso proprio come esempio di mediano ideale. Secondo Agipronews.com, Isco potrebbe essere uno dei candidati a vestire la maglia della Juventus. Il suo passaggio a Torino è quotato a 4,00, quota considerata bassa dai quotisti. Tale quota però non trova completamente riscontro dalle indiscrezioni di mercato lanciate dai principali media sportivi.

Difficile infatti che il tecnico Zidane autorizzi la cessione di un giocatore non considerato un titolare inamovibile, ma pur sempre ritenuto importante nelle rotazioni del centrocampo. La Juventus in questa fase starebbe lavorando su altri profili per la mediana. Piacciono in particolar modo Manuel Locatelli del Sassuolo e Houssem Aouar.

Il mercato della Juventus

La Juventus proverà dapprima a piazzare sul mercato alcuni esuberi prima di investire su acquisti a centrocampo. Si punterebbe infatti alla cessione di Khedira e Ramsey. In tal caso potrebbe arrivare Manuel Locatelli, valutato circa 40 milioni di euro dal Sassuolo. Ci sarebbe sempre l'interesse per Houssem Aouar, ma il prezzo stabilito dal Lione (70 milioni) non agevola la trattativa.

Potrebbe arrivare anche un terzino destro, in caso di cessione di Mattia De Sciglio. Interessa Hector Bellerin dell'Arsenal, anche se la sua valutazione è intorno ai 30 milioni di euro. L'alternativa è Sergino Dest dell'Ajax. Il classe 2000 sarebbe un investimento in prospettiva che avrebbe la possibilità di crescere ed imparare dall'esterno colombiano Juan Cuadrado.