La Juventus difficilmente in questa stagione potrebbe regalare un acquisto eclatante ai suoi tifosi. La crisi economica che si è abbattuta anche nel mondo del calcio potrebbe condizionare gli investimenti. Inoltre la società bianconera si appresta a registrare un bilancio d'esercizio a settembre con perdite pari a 70 milioni di euro. Di certo, se dovessero concretizzarsi determinate cessioni, la situazione potrebbe cambiare in tema mercato. In ogni caso la Juventus potrebbe cogliere alcune opportunità in questo Calciomercato estivo.

Nelle ultime ore si è tornato di nuovo a parlare di un possibile approdo di Paul Pogba a Torino.

Il francese ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e non sembrano ancora esserci i presupposti per un incontro con lo United per ridiscutere un prolungamento dell'intesa contrattuale. Inoltre l'arrivo di Van de Beek dall'Ajax crea ulteriore abbondanza nella mediana inglese. Una situazione che, secondo fantacalcio.it, potrebbe portare Paul Pogba a lasciare lo United già da questo calciomercato estivo.

Van de Beek allo United potrebbe portare alla cessione di Pogba

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Paul Pogba per la Juventus. Se da una parte Tuttosport parla di un possibile approdo del francese dal 2021 alla Juventus, dall'altra fantacalcio.it ha invece lanciato l'indiscrezione in merito ad un addio del francese allo United già da questo calciomercato estivo.

A favorire questo la mancata intesa sul rinnovo di contratto ma anche l'abbondanza nella mediana dello United che starebbe facendo meditare Pogba verso un possibile addio. Il tecnico Pirlo è alla ricerca di qualità per il centrocampo, difficile però che la Juventus, per i problemi economici prima descritti, possa investire una somma importante per il francese.

Inoltre lo United sembrerebbe non disposto ad accettare contropartite tecniche per il francese. La situazione potrebbe cambiare in caso di cessioni eccellenti per la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Uno degli indiziati a lasciare la Juventus durante il calciomercato estivo è Douglas Costa.

La valutazione del brasiliano è di almeno 40 milioni di euro, proprio il Manchester United avrebbe già tentato un approccio per il brasiliano presentando un'offerta da 30 milioni. Proposta che sarebbe stata rispedita al mittente. Altri possibili esuberi che potrebbero finanziare l'acquisto di Pogba sono Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Il centrocampista gallese è valutato intorno ai 30 milioni di euro ed è seguito da molte società di Premier League. Anche Bernardeschi non sarebbe considerato incedibile dalla Juventus anche se in questo momento non sembrano essere arrivate offerte importanti per il nazionale italiano.