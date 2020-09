La Juve sembra aver scelto Luis Suarez come sostituto di Gonzalo Higuain. I bianconeri, da diversi giorni secondo alcune indiscrezioni, avrebbero già un accordo con il Pistolero e inoltre non ci sarebbe nessun problema a garantire un indennizzo al Barcellona. Ma prima di tesserare il giocatore è necessario un passaggio fondamentale. Infatti, Suarez deve ottenere il passaporto italiano. La Juventus, in questa sessione di mercato, ha già tesserato Arthur e McKennie e non ha altri slot per extracomunitari. Perciò, finché Suarez non avrà il passaporto italiano, non potrà diventare un giocatore bianconero.

In attesa di capire quali saranno le tempistiche per ottenere la cittadinanza italiana, Suarez si sta allenando con il Barcellona. Ieri pomeriggio 9 settembre, però, il Pistolero si è scagliato contro alcune notizie poco veritiere: "Mentre escono fake news, sorrido", questo il messaggio postato da Suarez in una Instagram Stories.

Il messaggio di Suarez

Luis Suarez ha usato Instagram per rispondere ad alcune presunte fake news che non gli sarebbero piaciute. In molti, però, si sono chiesti quali fossero le notizie a cui faceva riferimento il Pistolero. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Suarez avrebbe risposto a chi affermava che alla Juventus l'uruguaiano guadagnerebbe circa 16 milioni annui.

Dunque, questa sarebbe la notizia che ha infastidito Suarez, visto che a Torino il bomber uruguaiano dovrebbe guadagnare 6,5 milioni e con i bonus potrebbe arrivare fino a 10 milioni. Adesso, quindi, non resterebbe che attendere l'esame di italiano che dovrà sostenere Suarez per prendere il passaporto comunitario.

Questo dovrebbe essere l'ultimo scoglio da superare per poter vedere l'uruguaiano con la maglia della Juve.

Pirlo aspetta novità dal mercato

In questi giorni Andrea Pirlo sta continuando a lavorare alla Continassa e aspetta novità in ottica mercato. L'allenatore della Juventus spera di avere presto un nuovo centravanti e chissà che il nuovo bomber non possa essere proprio Luis Suarez.

Nel frattempo, però, Pirlo deve pensare alla prima giornata di campionato. Infatti, la Serie A per la Juventus prenderà il via il 20 settembre. Per questo motivo la squadra sta lavorando con grande intensità, anche se mancano ancora alcuni nazionali. Il gruppo bianconero sarà al completo solo a partire da oggi, 10 settembre, quando rientreranno Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski e Adrien Rabiot. Quest'ultimo, inoltre, è venuto a contatto con Mbappé che è risultato positivo alla Covid-19, ma per lui non scatterà la quarantena. Infatti, Rabiot seguirà il protocollo della Figc e comunque verrà monitorato costantemente. Dunque, oggi, il francese rientrerà regolarmente alla Continassa per prendere parte alla seduta pomeridiana.