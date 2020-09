La Juventus in queste ultime settimane di mercato potrebbe cedere Douglas Costa. Il numero 11 juventino non rientrerebbe più nei piani dei bianconeri. Su Douglas Costa ci sarebbero gli occhi di Manchester United e Wolverhampton. Ma se queste due piste non dovessero prendere quota, a quel punto la Juventus potrebbe prendere in considerazione l'idea di mandare in porto uno scambio con il Barcellona che potrebbe coinvolgere il brasiliano e Dembele. Infatti, come riportato da Tuttosport, l'esterno classe 97 non rientrerebbe più nei piani del club catalano. Il Barcellona vorrebbe cedere Dembele, ma se non dovesse trovare acquirenti per il suo giocatore a quel punto potrebbe valutare uno scambio con la Juventus.

I due club hanno ottimi rapporti perciò non è da escludere che mettano in piedi lo scambio tra Douglas Costa e Dembele negli ultimi giorni mercato.

Douglas Costa lavora alla Continassa

In questi giorni si parla molto del futuro di Douglas Costa, ma al momento non sembrano esserci sviluppi importanti in merito ad una sua cessione. Per questo motivo, il brasiliano sta lavorando intensamente alla Continassa. Anche questa mattina 24 settembre, Douglas Costa si è ritrovato sui campi del JTC per lavorare insieme ai suoi compagni. Il brasiliano e la Juventus stanno preparando la partita contro la Roma. Da questa mattina, inoltre, Andrea Pirlo ha potuto contare a pieno regime anche su Alvaro Morata. Infatti, nella giornata di ieri 23 settembre, lo spagnolo aveva svolto una seduta individuale (era in attesa dell'esito del tampone).

Da oggi Morata ha avuto il via libera per allenarsi in gruppo. Oltre al numero 9 juventino, Andrea Pirlo ha ritrovato anche Paulo Dybala. L'argentino ha smaltito il problema muscolare accusato il 7 agosto e va verso la convocazione per il match contro la Roma. Dunque, per il tecnico della Juventus le belle notizie non mancano e chissà che dal mercato non possano arrivare nuovi rinforzi come ad esempio Dembele.

Per capire se il possibile scambio di mercato tra l'esterno classe 97 e Douglas Costa prenderà corpo, bisognerà aspettare probabilmente gli ultimi giorni di mercato.

Domani 25 settembre la presentazione di Morata

La Juventus, da qualche giorno, ha trovato il suo nuovo centravanti. Infatti, dopo molte settimane di attesa, i tifosi bianconeri hanno potuto riabbracciare Alvaro Morata.

Quella di domani sarà un giornata molto intensa per il bomber spagnolo. Infatti, venerdì mattina, Morata sarà alla Continassa per allenarsi con i compagni, mentre nel primo pomeriggio si sposterà all'Allianz Stadium. Domani alle ore 14:30 il nuovo numero 9 della Juventus verrà presentato alla stampa.