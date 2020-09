Entra nel vivo il mercato del Crotone che prova a concludere le ultime operazioni prima della chiusura delle trattative. Nella giornata di martedì 29 settembre la Reggiana ha ufficializzato il ritorno in maglia granata dell'attaccante Augustus Kargbo. Un'operazione conclusa dopo settimane di trattativa tra il club di Reggio Emilia e quello calabrese.

In entrata il Crotone potrebbe ingaggiare almeno un elemento per ogni reparto di movimento, al fine di aumentare la qualità alla propria rosa.

Crotone, Kargbo riparte dalla Reggiana

Dopo avere effettuato il suo debutto in Serie A nel corso della prima giornata di campionato contro il Genoa, l'attaccante della Sierra Leone Augustus Kargbo ha salutato la squadra calabrese e si è trasferito, fino al termine della stagione, in maglia granata con la formula del prestito.

Il suo è un ritorno dopo avere indossato i colori della squadra di Reggio Emilia nello scorso campionato di Serie C, riuscendo a conquistare la promozione in cadetteria attraverso la vittoria dei play-off, peraltro segnando proprio il gol decisivo nella vittoria in finale contro il Bari.

Un arrivederci alla città di Crotone in modo da proseguire il suo percorso di crescita in una società che ne ha saputo valorizzare le doti come quella della Reggiana che potrebbe concedergli un posto importante in rosa in questa stagione fra i cadetti.

Il Crotone in cerca di qualità in tutti i reparti

Le trattative condotte in questi ultimi giorni dalla società calabrese vanno incontro alla necessità di fornire esperienza e qualità alla squadra.

Dopo diversi arrivi, molti dai quali in prestito dall'estero, il Crotone sembrerebbe intenzionato ad attingere al mercato italiano per regalare al suo tecnico qualche elemento di categoria. In difesa si guarderebbe essenzialmente a due profili, quelli di Sebastiano Luperto del Napoli e Bosko Sutalo dell'Atalanta.

A centrocampo un sondaggio sarebbe stato effettuato, a scopo esplorativo, nei confronti di Jacopo Petriccione in forza al Lecce.

Dallo stesso club pugliese il Crotone potrebbe attingere per portare in Calabria l'attaccante Filippo Falco. Sempre in attacco i rossoblu continuerebbero a seguire Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona.

Crotone, le possibili operazioni in uscita

L'arrivo di altri calciatori dovrebbe portare come naturale conseguenza alla cessione di quegli elementi che - per forza di cose - troveranno poco spazio in rosa. In uscita ci sarebbero l'esterno Jean Lambert Evan's, corteggiato dalla Pro Vercelli e il difensore Nicolas Spolli per il quale rimarrebbe possibile un trasferimento alla Sambenedettese in Serie C.

Da valutare la situazione del centrocampista Tomislav Gomelt, poco utilizzato nel precedente torneo e con un futuro incerto, anche per lui si attenderebbero offerte.