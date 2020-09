La Juventus dovrebbe aver trovato il suo nuovo nuovo numero 9. Infatti, salvo clamorose sorprese Edin Dzeko sarà il nuovo attaccante bianconero. Per vedere il bosniaco a Torino bisognerà attendere che Milik si sottoponga ad alcuni accertamenti approfonditi alle ginocchia. Una volta che il polacco supererà questi test a quel punto la Roma sarà il via libera a Dzeko per fare le visite mediche con la Juventus. Dunque, il bosniaco sarebbe ad un passo dai bianconeri perciò le quotazioni di Suarez sarebbero in ribasso. Il Pistolero non dovrebbe approdare a Torino a meno che i Campioni d'Italia non cedano Paulo Dybala.

Solo una partenza dell'argentino potrebbe aprire le porte della Juventus a Luis Suarez. Intanto, la Juventus il 18 settembre, si è allenata al JTC e per Andrea Pirlo non è arrivata una buona notizia. Infatti, nella seduta di oggi Alex Sandro si è fermato a causa di un problema alla coscia destra. Il brasiliano dovrebbe essere out per il match di domenica 20 settembre.

La Juventus aspetta Dzeko

Queste sarebbero ore di attesa per la Juventus che starebbe aspettando l'arrivo a Torino di Edin Dzeko. La speranza è che il bosniaco possa già essere a disposizione per la partita contro la Sampdoria. Per il momento Andrea Pirlo sta preparando questa sfida senza un bomber di ruolo. Se invece dovesse arrivare il via libera entro domenica a quel punto Dzeko potrebbe partire dalla panchina.

Questo comunque è un discorso prematuro proprio perché prima bisogna attendere il via libera della Roma per le visite mediche del bomber bosniaco. In attesa di sapere quando arriverà Dzeko, la Juventus, stamani 18 settembre, si è allenata in vista del match contro la Sampdoria. Andrea Pirlo per questa sfida ha alcuni dubbi di formazione soprattutto a centrocampo.

Infatti, in mediana ci sono diverse alternative e ad oggi l'unico certo di una maglia da titolare sembra essere Adrien Rabiot. Mentre gli altri due posti se li contenderanno Arthur, McKennie, Bentancur e Ramsey. Anche in difesa c'è qualche piccolo nodo da sciogliere visto che Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini saranno titolari resta da capire se con loro ci sarà Danilo oppure se la spunterà Demiral.

Qualora la scelta ricadesse sul numero 28 juventino a quel punto la Juventus giocherebbe con un 3-5-2 purissimo. Sulla sinistra, il tecnico bresciano non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano, questa mattina, ha interrotto la seduta di allenamento per un problema alla coscia destra. Sabato 19 settembre il numero 12 juventino sarà sottoposto ad accertamenti per capire l'entità del suo infortunio. Dunque, contro la Sampdoria, al posto di Alex Sandro dovrebbe giocare Luca Pellegrini.

La Juventus si allenerà allo Stadium

In attesa, di avere notizie sul fronte mercato, la Juventus, domani 19 settembre, si allenerà per preparare la gara contro la Sampdoria. Sabato i bianconeri si allenerà al mattino, ma non svolgeranno la seduta al JTC.

Infatti, Andrea Pirlo ha deciso che l'allenamento di sabato si terrà all'Allianz Stadium.