Ore calde di mercato per il Crotone alla ricerca di rinforzi nell'ultima giornata di contrattazioni. La compagine calabrese, che ha salutato il difensore Guillaume Gigliotti passato al Chievo Verona a titolo definitivo, potrebbe acquisire per il reparto avanzato il fantasista Nikola Ninkovic, calciatore di proprietà dell'Ascoli ma in procinto di salutare il club bianconero. Un calciatore importante in cadetteria, entrato nell'interesse sia del Chievo Verona che dell'Hellas Verona. Il Crotone, però, starebbe provando a inserirsi dopo avere tentato invano di portarlo in Calabria nella passata stagione.

Crotone, ritorno di fiamma per Ninkovic

In attesa di ufficializzare qualche rinforzo per la difesa il Crotone potrebbe ben presto regalarsi un rinforzo nel reparto avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato i rossoblù sarebbero tornati a bussare alla porta dell'Ascoli per l'attaccante Nikola Ninkovic. Il calciatore, ai margini della rosa bianconera, dovrebbe essere uno dei partenti delle ultime ore di contrattazione. Il Crotone che aveva già seguito il calciatore in passato potrebbe riuscire ora a concludere l'operazione potendo contare sul fascino della categoria superiore. Nell'ultimo campionato di cadetteria il calciatore classe 1994 ha collezionato 31 presenze realizzando 9 reti, ritagliandosi un ruolo di primo piano nella conquista della salvezza da parte dell'Ascoli.

Un rinforzo per il centrocampo

Non solo difesa e attacco, il Crotone potrebbe condurre anche una nuova operazione in entrata in mezzo al campo. I rossoblu avrebbero infatti avviato i primi contatti con l'Udinese per il prestito dell'esperto centrocampista Mato Jajalo. Il calciatore, dopo diverse stagioni da protagonista in Serie A è passato alla compagine friulana ottenendo nel precedente torneo 26 presenze.

Ora all'età di 32 anni una nuova avventura potrebbe profilarsi con il passaggio al Crotone. In entrata il Crotone si sarebbe inoltre assicurato le prestazioni dell'esterno offensivo della Pro Vercelli Giovanni Bruzzaniti, elemento che però rimarrà al club del tecnico Francesco Modesto con la formula del prestito.

Crotone, tempo di cessioni

Per sfoltire la rosa il Crotone potrebbe operare alla cessione dei centrocampisti Jean Lambert Evan's e Tomislav Gomelt, per i quali sarebbero arrivati degli interessamenti dalla Serie C. Verso la cessione anche l'esperto Nicolas Spolli, calciatore sul quale sarebbe forte l'interessamento della Sambenedettese. Ha di fatto salutato la città anche il difensore Guillaume Gigliotti, trasferitosi ufficialmente a titolo definitivo al Chievo Verona in cadetteria.