Mercato in fermento per il Crotone che nella giornata di venerdì 25 settembre ha ufficializzato l'arrivo dall'Atalanta di Arkadiusz Reca con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoblu. Si tratta di un calciatore giovane, classe '95, un terzino sinistro che nell'ultima stagione ha collezionato 25 presenze con la maglia della Spal.

In entrata gli squali potrebbero rinforzare anche il reparto avanzato. Nelle ultime un profilo che sembra interessare il Crotone sarebbe quello di Filippo Falco, attaccante di proprietà del Lecce.

Crotone, idea Falco per l'attacco

Dopo due stagioni vissute da protagonista con la maglia del Lecce, l'attaccante Filippo Falco potrebbe cambiare casacca andando a vestire i colori rossoblu.

Il Crotone è infatti alla ricerca di rinforzi di qualità ed esperienza per il reparto avanzato. Già in passato il direttore sportivo Giuseppe Ursino era stato vigile sul calciatore pugliese senza però concludere l'operazione.

Con la retrocessione del Lecce il Serie B e la promozione in massima serie dei calabresi, il passaggio dell'attaccante nativo di Taranto potrebbe essere facilitato: in tale modo il giocatore classe '92 potrebbe tornare nella massima categoria da protagonista. Dei contatti sarebbero già avvenuti tra le due società, la trattativa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Edera nome in prospettiva

Un altro profilo che sembrerebbe piacere al Crotone sarebbe quello del giovane attaccante Simone Edera, calciatore del Torino.

Per lui nella passata stagione, con la casacca granata, sono giunte 13 presenze arricchite da una rete. L'arrivo in Calabria, con la formula del prestito, permetterebbe al ragazzo classe '97 di conservare la categoria ma di trovare maggiore spazio rispetto a quello riservatogli al Torino.

Sempre in attacco il Crotone starebbe vagliando l'ipotesi di formulare un'offerta per l'esperto Samuel Di Carmine, calciatore che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto con l'Hellas Verona sul quale, però, ci sarebbe da registrare la concorrenza di squadre di massima serie come Parma e Sampdoria.

Crotone, le possibili cessioni

Non solo acquisti ma anche cessioni per il Crotone. Dopo gli addii di Luka Markovic e di Francesco Rodio, passati rispettivamente alla Stella Rossa di Belgrado e alla Pro Vercelli, la dirigenza calabrese potrebbe mandare a giocare altrove due giovani come Jean Lambert Evan's e Zak Ruggiero.

I due calciatori piacciono in Serie C, con la Pro Vercelli che avrebbe effettuato un sondaggio per entrambi.

In uscita potrebbe esserci anche l'esperto centrale difensivo Nicolas Spolli. Per lui l'ipotesi più concreta sarebbe quella della cessione in prestito alla Sambenedettese.