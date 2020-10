Ultimi giorni di mercato e ultime ore per riuscire a concludere alcune operazioni in entrata e in uscita. Tra le squadra più attive si può menzionare il Crotone, formazione neopromossa e squadra in cerca degli ultimi tasselli per completare la rosa affidata al tecnico Giovanni Stroppa. Secondo le ultime indiscrezioni, il Crotone starebbe per concludere la trattativa con il Lecce per il centrocampista Jacopo Petriccione. In attacco, i rossoblu starebbero continuando a trattare con il Watford per l'acquisto dell'attaccante Ignacio Pussetto.

Crotone, Petriccione verso la firma

Una trattativa "lampo" quella ormai conclusa tra Crotone e Lecce.

Le due formazioni starebbero limando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il passaggio del centrocampista Jacopo Petriccione dai giallorossi ai rossoblu. Una trattativa che sembrerebbe impostata sulla formula della cessione a titolo definitivo con pagamento di una cifra di 1,5 milioni circa in favore dei pugliesi. Per Jacopo Petriccione l'arrivo a Crotone rappresenterebbe un ritorno in massima serie, categoria affrontata nel precedente torneo con il Lecce, squadra con la quale è riuscito a racimolare 31 presenze. In questa stagione il calciatore ha fatto anche il suo esordio in cadetteria con i giallorossi scendendo in campo nella sfida contro il Pordenone.

Una punta per il Crotone

Dopo la cessione del giovane attaccante Augustus Kargbo con la formula del prestito alla Reggiana, in casa Crotone è partita la caccia ad un nuovo attaccante.

Gli squali avrebbero individuato un valido rinforzo in Ignacio Pussetto, calciatore di proprietà del Watford, squadra militante nella seconda categoria inglese. La punta argentina in passato ha vestito la maglia dell'Udinese in Serie A prima di passare alla squadra inglese posseduta dalla famiglia Pozzo.

Il calciatore avrebbe dato la sua disponibilità al ritorno in Italia con la formula del prestito fino al termine della stagione, da convincere ci sarebbe ora il club proprietario del suo cartellino.

Le possibili cessioni

L'arrivo a Crotone di un nuovo centrocampista potrebbe dare il via libera alla cessione di Tomislav Gomelt.

Il calciatore, poco impiegato nel precedente campionato, potrebbe proseguire la sua carriera lontano dalla Calabria. In uscita anche gli esuberi della rosa crotonese come Jean Lambert Evan's e Nicolas Spolli per i quali si attenderebbero offerte. Da valutare anche la posizione del centrocampista Luis Rojas. Il calciatore, acquistato nelle scorse settimana dall'Universidad de Chile non è ancora arrivato in Italia. In difesa, il Crotone potrebbe inoltre operare con due innesti identificati in difensori centrali.