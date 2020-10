L'Inter è stata una protagonista della sessione di calciomercato appena terminata. Tante le operazioni svolte dalla società nerazzurra, sia in entrata che in uscita. Allo stesso tempo, come spesso avviene, con la chiusura del mercato fuoriescono indiscrezioni anche su acquisti o cessioni che, per un motivo o l'altro, non sono andati in porto. Tra questi ci sarebbe la trattativa relativa a Ciccio Caputo, che il club nerazzurro sembrava aver individuato come possibile quarta punta, completando il reparto avanzato con Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez. L'affare, però, alla fine non è andato in porto.

Idea per l'attacco

L'Inter ha cercato un rinforzo per completare il reparto avanzato in questa estate. I nerazzurri volevano un attaccante che potesse alternarsi sia con Romelu Lukaku che con Lautaro Martinez, regalando al proprio allenatore, Antonio Conte, un'altra pedina importante. Per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi sull'attaccante del Sassuolo, Ciccio Caputo. Esploso nelle ultime due stagioni e affermatosi definitivamente fino a conquistare una maglia della Nazionale, con la quale ha fatto il suo esordio, segnando anche una rete, mercoledì sera contro la Moldavia.

Lo scorso anno l'attaccante ha sorpreso tutti con il proprio rendimento, arrivando a realizzare ben 21 reti in 36 presenze in campionato, collezionando anche sette assist.

Anche quest'anno, inoltre, il classe 1987 è partito forte, mettendo a segno tre gol in tre partite.

Caputo, tra l'altro, è stato lanciato proprio da Antonio Conte diversi anni fa, quando il tecnico sedeva sulla panchina del Bari. L'esplosione definitiva, però, è arrivata due anni fa con la maglia dell'Empoli nel massimo campionato, mettendo a segno 16 reti in 36 partite.

Numeri che hanno portato l'anno scorso gli emiliani ad investire sette milioni sul suo cartellino.

La richiesta del Sassuolo

I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi anche grazie al'amicizia extra campo che c'è tra Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali. Le due società, stando a quanto riportato da FcInternews, avrebbero affrontato il discorso relativo a Ciccio Caputo nell'ambito della trattativa che ha portato al riscatto di Stefano Sensi.

La trattativa, però, non sarebbe mai entrata nel vivo a causa della richiesta fatta dagli emiliani, che per il cartellino del proprio attaccante chiedeva almeno 15 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dal club meneghino, vista l'età non più giovanissima del numero nove neroverde.