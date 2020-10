La Juventus in questi ultimi giorni di mercato sta cercando di sistemare ulteriormente una rosa che è già ampiamente competitiva. In queste ore, Fabio Paratici si starebbe concentrando soprattutto per cedere i giocatori che non sarebbero più al centro del progetto di Andrea Pirlo. Le cessioni, inoltre, dovrebbero servire per creare un tesoretto da investire per arrivare a Federico Chiesa. L'esterno classe 97 sarebbe la ciliegina sulla torta che serve per completare la rosa della Juventus. Secondo a quanto afferma l'edizione di Firenze della Repubblica, la trattativa tra i bianconeri e la Fiorentina per Chiesa potrebbe chiudersi tra sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Dunque, le prossime ore potrebbero essere decisive per vedere se finalmente l'esterno classe 97 potrà approdare alla Juventus.

La Juventus lavora sul mercato

Questi sono giorni di grande lavoro per la Juventus. Infatti, Fabio Paratici sta cercando di cedere alcuni giocatori per provare a fare un regalo di fine mercato ad Andrea Pirlo. L'obiettivo del Chief Football Officer della Juventus sarebbe quello di cedere Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Douglas Costa per fare spazio a Federico Chiesa. Una delle prime partenze probabilmente sarà quella del difensore toscano, visto che il club bianconero avrebbe praticamente raggiunto un accordo con il Rennes. Il club francese prenderebbe Rugani in prestito oneroso e pagherebbe anche l'intero ingaggio del giocatore.

Adesso non resta che attendere di capire se anche Mattia De Sciglio e Douglas Costa lasceranno la Juventus oppure no. Il numero 2 juventino, al momento, non avrebbe ricevuto offerte convincenti. Mentre il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus solo per un top club. I bianconeri, però, starebbero pensando di arrivare a Chiesa anche in caso di permanenza di Douglas Costa.

Il Milan avrebbe fatto un tentativo per Chiesa

La Juventus, in questi giorni, sarebbe al lavoro per arrivare a Federico Chiesa. I bianconeri già nel 2019 tentarono di arrivare al giocatore classe 97 e adesso vorrebbero provare concretamente a portarlo a Torino. Su Chiesa ci sarebbe anche l'interesse del Milan e secondo a quanto afferma il Corriere Fiorentino, Stefano Pioli avrebbe chiamato il giocatore classe 97 per provare a convincerlo a passare in rossonero.

La risposta del giocatore, però, sarebbe stata piuttosto chiara. Infatti, Chiesa avrebbe detto a Pioli che ormai la trattativa con la Juventus è in stato molto avanzato. Adesso non resta che attendere di capire se i bianconeri riusciranno a chiudere l'affare con la Fiorentina entro la fine del Calciomercato che è prevista per lunedì 5 ottobre.