In questi ultimi giorni di mercato la Juventus potrebbe cercare di mettere a segno qualche colpo in entrata. Ma per i bianconeri tutto resta legato alle cessioni. Infatti, alla Juventus viene accostato il nome di Federico Chiesa, ma senza l'uscita di Douglas Costa difficilmente la pista che porta al talento classe 97 potrebbe concretizzarsi. Al momento per il brasiliano non sembrano esserci offerte concrete. Dunque, per ora, Douglas Costa starebbe bloccando il possibile assalto della Juventus a Federico Chiesa.

La Juventus interessata a Chiesa

La Juventus in questa sessione di mercato ha cercato giocatori giovani per ringiovanire la rosa.

Per questo motivo, i bianconeri sarebbero anche sulle tracce di Federico Chiesa. La Juventus vorrebbe prendere il giocatore classe 97 con una formula simile a quella che è stata utilizzata per Alvaro Morata. Paratici vorrebbe proporre alla Fiorentina un prestito biennale con obbligo di riscatto. Il club viola potrebbe anche accettare questa soluzione e per questo motivo starebbe cercando eventuali sostituti di Chiesa. La trattativa tra la Juventus e la Fiorentina potrebbe chiudersi sulla base di 50 milioni.

In uscita anche Rugani

In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus potrebbe cercare di cedere Douglas Costa, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Per quest'ultimo ci sarebbe il forte interesse del Valencia.

Ma il club spagnolo avrebbe proposto alla Juventus un prestito secco per avere il difensore toscano. I bianconeri non avrebbero accettato questa proposta e vorrebbero almeno un diritto di riscatto. Dunque, per ora non ci sarebbe ancora un accordo tra le parti e bisognerà capire se questo affare si sbloccherà oppure no.

Mentre per quanto riguarda Mattia De Sciglio non sembrano esserci offerte concrete. Se il numero 2 juventino dovesse partire, la Juventus potrebbe prendere in considerazione eventuali occasioni di mercato. Una di queste porterebbe a Marcos Alonso del Chelsea. Il giocatore spagnolo sarebbe in rotta con il club inglese e potrebbe anche partire.

Dunque, in caso di partenza di De Sciglio, la Juventus potrebbe anche decidere di farsi avanti per Alonso. In ogni caso, senza cessioni, difficilmente Fabio Paratici potrà muoversi in entrata. Inoltre, Paratici sarebbe anche al lavoro per trovare una soluzione con Sami Khedira. Sul tedesco e la Juventus al momento non ci sarebbero particolari novità.