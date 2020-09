La Juventus, in questa ultima settimana di mercato, potrebbe tentare il colpo Federico Chiesa. L'esterno classe '97 potrebbe approdare a Torino solo in caso di una cessione di Douglas Costa. La Juventus, però, avrebbe intenzione di proporre alla Fiorentina un prestito biennale per il giocatore viola.

Stando a quanto riporta La Repubblica, l'offerta dei bianconeri prevederebbe 10 milioni da versare il primo anno, altri 10 da versare la stagione successiva e un obbligo di riscatto fissato a 40 milioni. Questa offerta andrebbe bene alla Fiorentina e adesso non resterebbe che attendere di capire come evolverà la situazione.

La Juventus cerca di piazzare alcuni giocatori

In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus dovrebbe cercare di cedere i giocatori che non rientrerebbero più nei piani di Andrea Pirlo. Oltre a Douglas Costa, il club Campione d'Italia vorrebbe privarsi anche di Khedira e Rugani. Il tedesco sarebbe vicino alla risoluzione che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Un'altra situazione che andrebbe monitorata con grande attenzione sarebbe quella di Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero sarebbe finito nel mirino del Valencia. Il club spagnolo vorrebbe Rugani in prestito, ma al momento la Juventus sarebbe irremovibile e vorrebbe solo una cessione a titolo definitivo. Il difensore rischia di non trovare spazio visto la grande concorrenza.

Inoltre, Andrea Pirlo come centrale nella difesa a tre sta puntando molto su Danilo. Per questo motivo gli spazi per Rugani sarebbero sempre meno. Dunque, adesso non resta che attendere di capire se il Valencia andrà incontro alle richieste della Juventus oppure no.

Douglas Costa potrebbe partire

La Juventus starebbe pensando ad una cessione di Douglas Costa.

La sua partenza permetterebbe ai bianconeri di arrivare a Federico Chiesa. Per questo motivo, la Juventus starebbe cercando acquirenti per Douglas Costa. Le squadre che potrebbero farsi avanti per il numero 11 juventino sono il PSG e il Manchester City. Adesso non resta che attendere di capire se queste due squadre affonderanno il colpo per Douglas Costa oppure no.

Nel frattempo, il brasiliano è a disposizione di Andrea Pirlo che lo ha utilizzato anche nel match contro la Roma. Il numero 11 juventino, anche oggi 29 settembre, si è presentato alla Continassa per allenarsi con i compagni. Infatti, Douglas Costa e la Juventus hanno iniziato a preparare la gara contro il Napoli di domenica 4 ottobre. Anche nella giornata di domani 30 settembre, la Juventus sarà al JTC per svolgere una seduta mattutina. Dunque, in attesa che il mercato riservi qualche sorpresa Pirlo e i suoi ragazzi continuano il loro lavoro sul campo senza sosta.