Una delle società che ha agito meglio sul mercato è sicuramente l'Inter. Vidal, Hakimi ma anche l'acquisto di Darmian ed il ritorno di Perisic rappresentano degli investimenti di qualità, che hanno alzato il livello tecnico della rosa nerazzurra. Soprattutto sulla fascia destra l'Inter si è rinforzata in maniera evidente grazie agli arrivi del marocchino e dell'italiano ex Parma. Rimangono però dei dubbi sulla fascia sinistra. Nel 3-5-2 di Conte il titolare sulla mancina in questo inizio stagione è Ivan Perisic, che però sembra fatichi ad adattarsi al ruolo di tutta fascia essendo lui molto offensivo.

La sua riserva invece (Ashley Young) è bravo soprattutto in fase difensiva e meno quando c'è da fare gioco per il settore avanzato nerazzurro. Per questo, secondo Calciomercato.com, non è escluso che la dirigenza dell'Inter a gennaio possa investire su giocatore di fascia in grado di essere efficace in entrambe le fasi. I due nomi su cui la società starebbe lavorando sono Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

Piace Marcos Alonso del Chelsea

Le statistiche di inizio stagione dicono che nelle prime sette partite disputate dall'Inter non sono arrivate mai vittorie con Perisic in campo. I successi contro Fiorentina e Genoa sono maturati con l'uscita del croato mentre quello contro il Benevento prima dell'ingresso dell'ex Bayern Monaco.

Per questo l'Inter starebbe pensando di regalare ad Antonio Conte per il mercato di gennaio uno fra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entrambi i giocatori sono da tempo seguiti dalla società nerazzurra. Probabile però che l'affondo definitivo, almeno per lo spagnolo, possa essere effettuato già durante il calciomercato invernale.

Non mancherebbe però la concorrenza per entrambi i terzini del Chelsea. Anche la Juventus li starebbe seguendo. Nel match contro il Barcellona si è visto infatti come l'assenza di Alex Sandro abbia pesato molto. Andrea Pirlo ha infatti adattato Danilo nonostante il brasiliano sia un difensore di destra.

Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra le due rivali sportive per eccellenza.

Il mercato dell'Inter

L'Inter potrebbe investire a gennaio non solo su un centrocampista di fascia ma anche su un difensore centrale e su una punta in caso di cessione in prestito di Pinamonti. Il nazionale under 21 italiano potrebbe decidere di lasciare la società nerazzurra per andare a giocare titolare. Per quanto riguarda il difensore, l'eventuale arrivo potrebbe dipendere da una cessione pesante. Si parla di una possibile offerta del Paris Saint Germain per Christian Eriksen, che potrebbe fruttare circa 50-60 milioni di euro. Se così fosse potrebbe arrivare in difesa Milenkovic della Fiorentina o Izzo del Torino.