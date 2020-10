Giorni impegnativi per le società di Serie A visti gli ultimi giorni di Calciomercato. Infatti, il 5 ottobre si chiude il mercato estivo, con società come Inter e Juventus che ancora devono ritoccare le loro rispettive rose. Proprio i due club potrebbero contendersi l'acquisto di Marcos Alonso. A riportare la notizia è Tuttosport, che parla di un ritorno di fiamma della Juventus per il terzino spagnolo. Negli ultimi giorni infatti si parlava di un concreto interesse bianconero per Emerson Palmieri. Pista che sarebbe stata accantonata a favore di un possibile arrivo del terzino spagnolo. La Juventus però, prima di investire, dovrà necessariamente cedere gli esuberi, su tutti Mattia De Sciglio, che ha mercato soprattutto in Spagna.

Ci sarebbe infatti il Siviglia interessato al classe 1992, con il direttore sportivo andaluso Monchi che sarebbe pronto a chiudere il suo acquisto. Riguardo a Marcos Alonso, potrebbe arrivare in Italia in prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo infatti non sarebbe considerato una prima scelta dal tecnico del Chelsea Frank Lampard.

Possibile sfida di mercato Inter-Juventus per Marcos Alonso

Secondo il giornale sportivo torinese la Juventus sarebbe tornata in corsa per l'acquisto di Marcos Alonso. Lo spagnolo sarebbe ritenuto il giocatore di fascia ideale per il tecnico bianconero Andrea Pirlo per il suo 3-5-2. L'ex Fiorentina però è apprezzato anche dal tecnico dell'Inter Antonio Conte, che ha avuto modo di lavorarci nella sua precedente esperienza professionale da allenatore del Chelsea.

Il giocatore potrebbe arrivare in Italia in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Se l'acquisto di Marcos Alonso sembra dipendere dalla cessione di De Sciglio, diversa è la situazione riguardante altri due possibili arrivi per la Juventus. Sia Federico Chiesa che Moise Kean potrebbero arrivare a Torino indipendentemente dalle cessioni degli esuberi della rosa bianconera.

Il giocatore della Fiorentina potrebbe essere acquistato in prestito con diritto di riscatto. Si parla di una possibile offerta da parte della Juventus sulla base di un prestito da 10 milioni di euro più diritto di riscatto a 30 milioni. A questi sarebbero aggiunti altri 10 milioni in bonus facilmente raggiungibili.

Una proposta che attualmente la Fiorentina starebbe valutando. Kean invece potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda le cessioni invece, Rugani potrebbe trasferirsi al Valencia in prestito con diritto di riscatto. Douglas Costa invece sembra destinato a rimanere a Torino avendo rifiutato le destinazioni Manchester United e Wolverhampton.