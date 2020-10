Mercoledì 28 ottobre è in programma il super match di Champions League tra Juventus e Barcellona. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21 quando le due squadre scenderanno in campo presso lo Stadium di Torino al cospetto di un pubblico di tifosi notevolmente ridotto in vista dell'emergenza sanitaria dettata dal coronavirus. L'incontro tra Juve e Barcellona sarà visibile in diretta televisiva sulla rete ammiraglia del Biscione ma si potrà seguire anche in streaming live attraverso il sito web MediasetPlay.

Juventus-Barcellona: match visibile in chiaro su Canale 5

Nel dettaglio, infatti, mercoledì 28 ottobre la programmazione di prime time di Canale 5 sarà dedicata a questo attesissimo incontro di Champions League che potrebbe sbancare l'auditel.

A partire dalle 20.45 le telecamere della rete ammiraglia saranno collegate con lo Stadium in attesa del fischio iniziale delle ore 21.

Sarà possibile seguire l'incontro tra Juve e Barcellona anche in streaming attraverso MediasetPlay, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima gratuita per tablet e telefoni cellulari. In questo modo, quindi, sarà possibile vedere l'incontro di Champions in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer oppure al televisore.

Il match di Champions della Juventus visibile anche su Sky

La messa in onda della partita dei bianconeri di questa settimana, inoltre, sarà trasmessa in diretta tv anche sui canali a pagamento di Sky e, in questo caso, i telespettatori abbonati alla pay tv satellitare avranno la possibilità di vedere e seguire il match anche in streaming live online dal proprio dispositivo mobile attraverso l'applicazione Sky Go.

Un incontro decisamente molto atteso dai tifosi delle due squadre anche se questo mercoledì sera non potrà esserci lo 'scontro diretto' tra Cristiano Ronaldo e Messi.

Cristiano Ronaldo non ci sarà in Juventus-Barcellona del 28 ottobre

Il fuoriclasse della Juventus, a causa della positività al Covid-19, non sarà in campo in questo incontro di Champions League ma i tifosi del buon calcio sperano di poter assistere a questa 'sfida' tra i due campioni nella partita di ritorno in programma al Camp Nou.

Intanto, come riportato in queste ore dal sito web 'TuttoSport', i bianconeri affronteranno la partita contro il Barcellona con una difesa in forte stato di emergenza. Dopo lo stop di Chiellini, si è aggiunto anche quello di Leonardo Bonucci. Infortuni che pur non essendo considerati gravi, appaiono difficili da poter essere superati nei giorni di due/tre giorni.

E così il mister Pirlo si è dovuto mettere all'opera per trovare delle valide alternative.