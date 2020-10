La Juventus sta preparando la gara contro il Barcellona. I bianconeri per questa partita rischiano di arrivare in grande emergenza. Infatti, dopo Giorgio Chiellini si è fermato anche Leonardo Bonucci. Il calciatore, ieri 25 ottobre, ha chiesto il cambio nel match contro il Verona a causa di un problema muscolare. Il numero 19 juventino è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Adesso le condizioni di Bonucci verranno monitorate giornalmente e resta ancora da capire se potrà essere a disposizione per la sfida contro il Barcellona.

La Juventus spera di recuperare Cristiano Ronaldo

La Juventus sta arrivando al match contro il Barcellona con tanti punti interrogativi. Infatti, l'emergenza per Andrea Pirlo riguarda la difesa ma anche in attacco c'è l'incognita Cristiano Ronaldo. CR7 non è ancora risultato negativo al Covid-19. Perciò non si sa se potrà essere a disposizione per la super sfida di mercoledì 28 ottobre. Il tempo a disposizione per avere un tampone negativo non è molto. Ronaldo dovrà risultare negativo entro martedì 27 ottobre alle ore 21, ovvero 24 ore prima del match contro il Barcellona. Se CR7 si "negativizzerá", contro il Barcellona sarà titolare, altrimenti dovrà rinviare ancora il suo rientro in squadra.

Se Ronaldo dovesse esserci, potrebbe giocare al fianco di Alvaro Morata. Paulo Dybala, ieri 25 ottobre, ha giocato 90 minuti ed è reduce da un lungo periodo di inattività, dunque dovrebbe partire dalla panchina. Inoltre, per la sfida di Champions League, resta da capire chi giocherà a centrocampo. Adrien Rabiot sembra certo del posto e al suo fianco dovrebbe rivedersi Rodrigo Bentancur.

Sulla fascia sinistra, invece, ci sarà il ritorno di Federico Chiesa. Mentre Arthur dovrebbe partire dalla panchina.

Domani 27 ottobre sarà vigilia di Champions League

Quella di domani 27 ottobre per la Juventus sarà già giornata di vigilia della gara contro il Barcellona. I bianconeri saranno in campo alla Continassa in mattinata e si potrà capire qualcosa in più sul possibile recupero di Leonardo Bonucci.

Inoltre, alle ore 14 di martedì 27 ottobre ci sarà la conferenza stampa di Andrea Pirlo e di un giocatore juventino. In questa occasione il tecnico bresciano potrebbe dare qualche indicazione sulla possibile formazione da contrapporre ai catalani. In ogni caso, la Juventus dovrebbe fare le ultime prove tattiche nella mattinata di mercoledì 28 ottobre.