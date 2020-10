La Juventus affronterà il Barcellona mercoledì 28 ottobre in piena emergenza dal punto di vista difensivo. Non ci saranno infatti Giorgio Chiellini, mentre si proverà a recuperare in extremis Leonardo Bonucci. Da escludere anche la disponibilità di Matthijs De Ligt, alle prese con il recupero dall'operazione alla spalla subita in agosto. Anche se le migliori notizie dall'infermeria sembrano arrivare proprio dal rientro dell'ex Ajax, che potrebbe avvenire a breve. Goal.com scrive infatti che il difensore centrale potrebbe addirittura ricevere l'ok definitivo per la ripresa completa degli allenamenti con i suoi compagni già questa settimana.

Questo significa che il difensore olandese difficilmente sarà disponibile il prossimo weekend di campionato, ma potrebbe tornare tra i convocati per il match di Champions League contro il Ferencvaros previsto il 4 novembre. Al massimo potrebbe rientrare per la settimana giornata di campionato contro la Lazio.

De Ligt in settimana potrebbe ricevere ok dai medici per il ritorno ad allenamento completo

Il difensore olandese Mathijs De Ligt sembra prossimo al rientro completo in allenamento con i suoi compagni. Si aspetta solo il placet dei medici, che potrebbe arrivare già durante la settimana. Un recupero fondamentale per la Juventus visto la cessione di Rugani al Rennes e soprattutto i continui acciacchi di Chiellini.

Per quanto sia stato adattato Danilo come centrale difensivo, sembrano mancare alternative in difesa. Il recupero di De Ligt permetterebbe non solo di alleggerire gli impegni di Chiellini, ma anche di far riposare Bonucci, sempre schierato da Pirlo in questo inizio stagione. Il problema accusato contro l'Hellas Verona per il centrale 1987 sembra non preoccupare in quanto sono state escluse lesioni muscolari.

Con il Barcellona la Juventus però rischia di forzare l'impiego di Bonucci in attesa di poter contare nuovamente su De Ligt.

La Juventus contro il Barcellona

Probabile quindi che Andrea Pirlo schieri Bonucci in difesa contro il Barcellona, mentre dal prossimo weekend dovrebbe rientrare Chiellini. Il centrale classe 1987 contro i catalani dovrebbe essere sostenuto da Demiral e da Danilo.

A centrocampo invece Cuadrado dovrebbe essere schierato sulla fascia destra, mentre sulla sinistra il ballottaggio è fra Frabotta e Bernardeschi. Al centro dovrebbe rientrare titolare Bentancur, supportato da Rabiot. Ramsey dovrebbe essere schierato titolare in appoggio a Dybala e Morata. In giornata si conoscerà l'esito del tampone di Cristiano Ronaldo. Qualora fosse negativo al coronavirus sarebbe fra i convocabili, anche se difficilmente schierabile dato che da dieci giorni non si allena con i suoi compagni.