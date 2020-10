La Juventus, dopo l’esordio vincente nella 1ª giornata della fase a gironi della Champions League, tornerà in campo mercoledì 28 ottobre per affrontare il Barcellona. Dopo il successo per 2-0 sul campo della Dinamo Kiev, i ragazzi di Andrea Pirlo dovranno vedersela contro i catalani. Fischio d’inizio alle ore 21 per la partita dell’Allianz Stadium di Torino, che verrà trasmessa in diretta tv su Sky, ma anche in chiaro su Canale 5. Le due squadre si trovano in testa al Gruppo G con 3 punti. I ragazzi di Ronald Koeman si sono sbarazzati agevolmente del Ferencváros, battendolo con un rotondo 5-1 al Camp Nou.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà in campo tra Juventus e Barcellona, diamo uno sguardo a quelli che sono i precedenti tra i due club.

Bianconeri imbattuti in casa contro i 'Blaugrana'

Juventus e Barcellona si sono ritrovate l’una di fronte all’altra in diverse occasioni nelle ultime stagioni. I precedenti nelle competizioni europee sono 13, con 5 vittorie per i bianconeri, a fronte di 4 pareggi e 4 sconfitte. Nel conteggio c’è anche la finale persa dalla Juventus nel 2015 all’Olympiastadion di Berlino. Se consideriamo le sfide disputate a Torino, c’è da registrare un bilancio positivo, senza sconfitte per i bianconeri: 3 vittorie e 3 pareggi.

La sfida più recente risale alla stagione 2017/18 nella fase a gironi della Champions League.

Finì 0-0 in quell’occasione. Ai quarti di finale della stagione 2016/17, invece, la Juventus s’impose con un netto 3-0 davanti al pubblico di casa. A segno Paulo Dybala, autore di una doppietta, e Giorgio Chiellini. I bianconeri proseguirono il cammino fino alla finale del Millennium Stadium di Cardiff, dove vennero sconfitti dal Real Madrid.

Sempre ai quarti di finale della Champions League, ma nella stagione 2002/03, finì 1-1 tra Juventus e Barcellona. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Paolo Montero, rispose Javier Saviola per gli ospiti. L’esito fu lo stesso, con passaggio del turno dei bianconeri, che raggiunsero la finale dell’Old Trafford di Manchester, dove a batterli in quell’occasione fu il Milan.

La Juventus si impose per 1-0 sul Barcellona anche nella semifinale di Coppa delle Coppe risalente alla stagione 1990/91. A segno Roberto Baggio. In virtù della sconfitta in trasferta, furono i catalani a raggiungere l’ultimo atto della competizione. Andando indietro alla stagione 1985/85 di Coppa dei Campioni, ci fu un doppio confronto ai quarti di finale. La sfida a Torino finì 1-1 con le reti di Michel Platin e Steve Archibald. Anche in questo caso si registrò un’eliminazione per i bianconeri, mentre il Barcellona proseguì il cammino fino alla finale.

L’ultima sfida tra i due club risale alla stagione 1970/71 della Coppa delle Fiere. La Juventus vinse 2-1 al 2° turno in casa grazie ai goal di Roberto Bettega e Fabio Capello.

Gli ospiti andarono a segno con Pujol. I bianconeri proseguirono il cammino fino alla finale, dove furono battuti dal Leeds nel doppio confronto, senza mai perdere. Ci furono i pareggi per 2-2 in casa e 1-1 in trasferta.