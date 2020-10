In Spagna si continua a parlare della difficile situazione del Real Madrid, non tanto dal punto di vista dai risultati quanto per alcune problematiche all'interno dello spogliatoio. Uno dei giocator più chiacchierati a tal riguardo è Marcelo: il brasiliano è anche uno degli indiziati a lasciare la Spagna la prossima stagione. Altro giocatore finito in panchina è il centrocampista offensivo Isco. Il nazionale spagnolo avrebbe avuto anche dei dissidi con l'allenatore francese. Il giornale sportivo spagnolo Fichajes parla di un possibile scambio fra il nazionale spagnolo e la punta della Juventus Paulo Dybala.

Secondo il media sportivo sarebbe una trattativa vantaggiosa per entrambe le società considerando la poca centralità dei giocatori nei progetti sportivi nelle rispettive squadre. Inoltre l'argentino sta avendo difficoltà a trovare un'intesa contrattuale con la Juventus per il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. Anche Isco ha il contratto in scadenza fra due stagioni.

Dybala potrebbe finire al Real Madrid in cambio di Isco

Secondo il giornale sportivo Fichajes, Juventus e Real Madrid potrebbe concludere uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Paulo Dybala e Isco. Probabile però che la società spagnola dovrà aggiungere un'offerta cash considerando la differente valutazione di mercato dei giocatori.

Attualmente però tale indiscrezione di mercato non trova conferme in Italia, anche se il ritardo nel rinnovo di contratto del 10 bianconero non facilita una permanenza a Torino del nazionale argentino. In Italia invece è Tuttosport che parla di uno scambio che coinvolgerebbe Dybala. Questa volta però il nome che potrebbe rientrare nella trattativa non è Isco ma Antoine Griezmann, punta del Barcellona.

I catalani e la Juventus hanno già dimostrato di poter definire delle trattative di scambio, l'esempio è l'affare Arthur Melo-Pjanic che ha portato in estate il brasiliano a Torino e il bosniaco in Spagna.

Paulo Dybala titolare contro il Barcellona in Champions League

La permanenza di Paulo Dybala a Torino potrebbe dipendere dal ruolo che l'argentino avrà questa stagione con il tecnico Andrea Pirlo.

Contro l'Hellas Verona il 10 bianconero ha dimostrato di aver ritrovato la condizione fisica ottimale. Il match di Champions League contro il Barcellona sarà utile per capire l'impatto che Dybala potrà avere in questa nuova Juventus. Il match di Champions League contro i catalani sarà molto importante ai fini della qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. Entrambe le squadre arrivano dai successi nella prima giornata del girone: il Barcellona ha battuto il Ferencvaros 5-1 al Camp Nou, la Juventus ha sconfitto la Dinamo Kiev in trasferta per 2-0.