Il Calciomercato estivo è stato condizionato dalla crisi economica che si è abbattuta anche nel mondo del calcio. Se si escludono le società inglesi, non ci sono stati clamorosi investimenti. Intanto il calciomercato rimane uno dei principali argomenti trattati dai media sportivi. Ci sono tanti giocatori che potrebbero cambiare maglia la prossima stagione. Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Kylian Mbappé. La punta del Paris Saint Germain andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 e non sembra intenzionata a prolungare il suo contatto con la società francese.

Come scrive Le Parisien ci sarebbero diverse società pronte ad investire sul classe 1998, in primis Liverpool e Real Madrid.

Anche la Juventus sarebbe in lizza per la punta francese ma non sarà semplice battere la concorrenza.

Possibile sfida a Liverpool e Real Madrid per Mbappé

Le Parisien di recente ha lanciato un'indiscrezione in merito a un presunto interesse della Juventus per Kylian Mbappé. La punta francese però piace anche ad altre società blasonate come Liverpool e Real Madrid. L'eventuale arrivo a Torino del giocatore del Paris Saint Germain potrebbe concretizzarsi solo in caso di una cessione eccellente da parte della Juventus. La situazione economica della società bianconera non permette un ulteriore appesantimento del bilancio, così come del monte ingaggi. Considerando che il francese andrebbe a guadagnare almeno 20 milioni di euro a stagione, il suo arrivo potrebbe dipendere dall'eventuale partenza di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese però ha ancora un anno di contratto con la Juventus e potrebbe decidere di rispettarlo.

Il mercato della Juventus di Pirlo

L'eventuale arrivo di Mbappé attualmente è un'ipotesi che trova poco riscontro fra i media sportivi italiani. Adesso risulta altamente probabile che la strategia di mercato della Juventus anche per la prossima stagione sarà basata su investimenti di giovani più o meno affermati a livello nazionale o internazionale.

L'esempio per eccellenza è Dejan Kulusevski. Per la prossima stagione non è escluso che possa arrivare anche qualche acquisto a parametro zero. Ci sono infatti tanti giocatori importanti che vanno in scadenza a giugno 2021. In Italia la società bianconera segue Donnarumma, Calhanoglu e Milik mentre all'estero piacciono molto il difensore-centrocampista David Alaba e il centrocampista offensivo Angel Di Maria.