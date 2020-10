Torna di moda il nome di Isco per la Juventus. Il centrocampista offensivo spagnolo non riesce a trovare molto spazio con Zidane e per questo potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio. In mediana il tecnico francese gli preferisce spesso Modric, Kroos e Valverde mentre in attacco oltre all’inamovibile Benzema, la scelta ricade quasi sempre sui vari Asencio, Rodrygo e Vinicius Junior, senza contare che in rosa è presente anche Hazard, in ritardo di condizione ma desideroso di tornare presto ai suoi livelli. Così le porte della formazione titolare per Isco sono sempre più strette ed è per questo che secondo le informazioni raccolte da El Chiringuito de Jugones, l’addio a gennaio non sarebbe un’ipotesi remota.

Juventus, occasione Isco a gennaio

La Juventus avrebbe nel mirino Isco ormai da un paio di anni. Il calciatore spagnolo era stato identificato già ai tempi Allegri per alzare il tasso di qualità della rosa bianconero. Mai Paratici è riuscito a fare breccia nel cuore del Real che ora potrebbe anche pensare di cambiare la sua strategie. Uno dei problemi dei Blancos è lo stipendio del calciatore che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, tanti per un non titolare.

La corsa a Isco potrebbe quindi partire presto e di certo la Juve non sarà la sola a chiedere informazioni. Sul talento della Nazionale spagnola sarebbero piombate l’Everton di Ancelotti, che si è assestato ai piani alti della classifica di Premier League, e il Siviglia che potrebbe cercare un innesto di valore per la corsa in campionato e in Champions League.

Non va poi dimenticata la variabile Guardiola. Il tecnico del Manchester City è un grande estimatore del proprio connazionale e se davvero il Real decidesse di lasciare partire Isco, gli inglesi potrebbero inserirsi con la solita grande potenza economica.

Dybala–Isco, il Real Madrid sogna lo scambio con la Juve

Il club spagnolo ovviamente non lascerebbe andare via Isco senza trarne un guadagno. Sembra che il cartellino ad oggi sia arrivato a valere circa 40 milioni di euro. Fiorentino Perez avrebbe però un sogno nel cassetto, quello di scambiare il proprio centrocampista con Paulo Dybala. L’argentino è stato più volte accostato al Real Madrid, ma la sensazione è che questa operazione sia molto difficile da far diventare realtà.

Dybala e la Juventus stanno portando avanti ormai da settimane la trattativa per il rinnovo di contratto. A questo proposito ha parlato anche Fabio Paratici nel prepartita della sfida con il Verona spiegando che la voglia delle due parti in causa sarebbe quella di continuare insieme. Per la Joja la Juventus ha pronto un contratto fino al 2025, manca l’accordo sulle cifre. Tra domanda e offerta ballerebbero alcuni milioni, con i bianconeri che non vorrebbero andare troppo oltre i 10 milioni di euro e l’entourage del calciatore che ne chiederebbe 15. La distanza non è incolmabile, possibile che alla fine si arrivi all’accordo a metà strada, così facendo Dybala diventerebbe il secondo giocatore più pagato della rosa della Juventus dietro solamente a Cristiano Ronaldo.