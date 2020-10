Questa mattina 28 ottobre la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Barcellona. I bianconeri per questa partita sono un po' in emergenza visto che mancheranno Chiellini, de Ligt e Alex Sandro. Inoltre, resta da capire se Bonucci riuscirà ad essere in campo dal primo minuto oppure no. La sensazione è che Bonucci possa scendere in campo: la sua volontà sarebbe quella di stringere i denti. Ogni decisione verrà presa comunque nelle prossime ore. Lo staff della Juventus sarebbe pronto ad assumersi il rischio di schierare il difensore viterbese anche perché contro lo Spezia potrebbe rientrare Chiellini.

Inoltre, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo: CR7 è ancora positivo al Covid-19 e dovrà rinunciare alla sfida contro il Barcellona. Adesso resta da capire chi giocherà in attacco.

Qualche dubbio di formazione

La Juventus ha ancora alcuni dubbi di formazione in vista della partita di questa sera contro gli spagnoli del Barcellona. Il nodo più grande riguarda la difesa. Se giocherà il difensore Leonardo Bonucci non ci saranno stravolgimenti e con lui agiranno Merih Demiral e Danilo. Qualora il numero 19 juventino non dovesse farcela, a quel punto verrebbe inserito il promettente Frabotta. Per il match di oggi 28 ottobre 2020, l'allenatore bianconero Andrea Pirlo dovrà rinunciare a Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini.

Il numero 4 juventino, ieri 27 ottobre, si è allenato con i compagni ma non ha ancora ottenuto il via libera dell'ortopedico per tornare a disposizione. A centrocampo, invece, ci dovrebbe essere spazio per Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, mentre sulle fasce potrebbe toccare a Federico Chiesa e Juan Cuadrado.

Ma non è da escludere nemmeno l'opzione Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino sarebbe in ballottaggio proprio con Chiesa. Se il gallese sarà titolare, agirà alle spalle di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Qualora, invece, il prescelto fosse Chiesa a quel punto sarebbe Kulusevski ad agire sulla trequarti.

In ogni caso Andrea Pirlo scioglierà i dubbi, compreso quello relativo alla possibilità di vedere Bonucci dal primo minuto, solo poco prima del match contro il Barcellona. Di seguito la probabile formazione della Juventus allenata da Andrea Pirlo. (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral Cuadrado; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Alvaro Morata.