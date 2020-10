Questa sera Cristiano Ronaldo non potrà fare il suo esordio in Champions League. CR7 seguirà infatti la gara della Juventus da casa facendo il tifo per i compagni dal classico divano. I bianconeri esordiranno contro la Dynamo Kiev con un unico obiettivo, quello di partire nel migliore dei modi cogliendo i 3 punti. Cristiano Ronaldo, esattamente una settimana fa ovvero martedì 13 ottobre, è risultato positivo al Covid - 19. Adesso CR7 aspetta di negativizzarsi dal Coronavirus. La speranza del portoghese è quella di ottenere la negatività entro il 28 ottobre data in cui la Juventus sfiderà il Barcellona, ma dato che i 10 giorni di quarantena scadono venerdì prossimo, in caso di tampone negativo CR7 potrebbe già tornare disponibile per la gara di campionato contro l'Hellas Verona in programma il weekend prima del match contro i blaugrana.

Cristiano Ronaldo seguirà i compagni in tv

Cristiano Ronaldo è in isolamento nella sua casa di Torino e aspetta l'esito di un nuovo tampone. Questa sera CR7 non potrà dunque essere in campo con la Juventus nell'esordio stagionale di Champions League: i 3 punti sarebbero fondamentali anche in vista della seconda gara contro il Barcellona, la stessa per la quale Cristiano punta a rientrare sul terreno di gioco.

E' importante sottolineare come Ronaldo sia comunque asintomatico e in perfetta forma: la sua residenza è attrezzata di tutto punto, ecco che il campione portoghese sta continuando a lavorare fra le mura domestiche per tornare immediatamente a disposizione di Andrea Pirlo non appena il tampone avrà dato esito negativo.

Esordio in Champions per la Juventus

La Juventus che farà il suo esordio in Champions League punterà dunque tutto sull'unico attaccante centrale disponibile, ovvero Alvaro Morata. Lo spagnolo ha il compito di sostituire Cristiano Ronaldo e lo ha già fatto a Crotone con ottimi risultati. Morata, in Calabria, è stato il migliore in campo e ha sfoderato una prestazione maiuscola.

Il numero 9 della Juventus spera di ripetersi anche questa sera in quel di Kiev. In ogni caso, lo spagnolo è anche in grado di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo vista la sua grande duttilità. La Juventus, anche senza CR7, ha comunque molte alternative: una di queste è Paulo Dybala. L'inizio stagione per lui è stato in salita: prima la necessità di smaltire l'infortunio che lo colpì durante Juventus-Lione di Champions l'agosto scorso, poi il virus gastrointestinale che ne ha pregiudicato anche l'impiego in nazionale.

Oggi la Joya potrebbe anche partire titolare a fianco proprio di Morata.