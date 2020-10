Da alcuni mesi, si parla di un possibile rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Ma le pretese dell’argentino sarebbero piuttosto alte e questo frenerebbe la trattativa tra le parti. Nelle ultime settimane, inoltre, l’agente di Paulo Dybala è stato a Torino, ma non avrebbe incontrato la Juventus. Come riporta il Corriere dello Sport, Jorge Antun sarebbe tornato in Argentina perciò è possibile che del rinnovo del numero 10 juventino se ne torni a parlare nel 2021.

Ancora nessun rinnovo per Dybala

Questo non è un periodo roseo per Paulo Dybala. L’argentino è fuori forma e nella sfida tra la Juventus e il Barcellona è stato uno dei peggiori in campo.

Inoltre, la concorrenza in rosa è molta e l’argentino rischia di trovare meno spazio. Infatti, Cristiano Ronaldo è risultato negativo al tampone del Covid - 19 e adesso dovrebbe tornare a completa disposizione. Dunque, nelle prossime settimane CR7 si riprenderà il suo posto da titolare. Dybala dovrà essere bravo a contendersi il posto con .Alvaro Morata. Lo spagnolo, nelle ultime settimane, si è fatto carico dell’attacco juventino ed è apparso in grande spolvero. Dybala dovrà lavorare molto duramente se vorrà scalare le gerarchie offensive. A tutto questo si aggiunge la preoccupazione per un rinnovo di contratto che ancora non è arrivato. L’argentino va in scadenza con la Juventus nel 2022, ma al momento non ci sarebbe ancora un accordo.

Dybala vorrebbe un ritocco dell’ingaggio ma, al momento, i bianconeri non sarebbero disposti a garantirgli determinate cifre. Per quanto riguarda la durata dell’accordo si parla di un possibile prolungamento fino al 2024. Ma per ora la situazione sarebbe in stand - by e tra Fabio Paratici e l’agente di Dybala ci sarebbe stato solo qualche contatto.

Antun è stato diverse settimane a Torino ma non avrebbe mai incontrato la Juventus. Anche se di fatto Paratici non avrebbe comunque potuto incontrare l’agente di Dybala visto che si trovava in bolla con il gruppo squadra. Dunque, il dirigente era in isolamento fiduciario e non poteva incontrare nessuno.

Dybala titolare contro lo Spezia

Nel pomeriggio di domani 1 novembre, la Juventus sarà in campo per affrontare lo Spezia. La squadra di Andrea Pirlo dovrà dare una risposta dopo la sconfitta contro il Barcellona. Per il tecnico bresciano ci sono ottime notizie visto che ritroverà Cristiano Ronaldo. CR7, stamani 31 ottobre, si è allenato individualmente, ma ha già ottenuto la negatività al secondo tampone. Dunque, il portoghese, contro lo Spezia, sarà a disposizione ma partirà dalla panchina. Perciò Paulo Dybala sarà titolare al fianco di Morata. Per il resto Pirlo potrebbe fare qualche altra rotazione visto che mercoledì 4 novembre la Juventus giocherà in Champions League. Dunque, il tecnico bresciano dovrà dosare le forze dei suoi giocatori visti i tanti impegni.