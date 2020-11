Situazione molto complita a Crotone per le forti piogge che hanno allagato tutta la città. Il temporale della notte e le precipitazioni della mattinata hanno sommerso le strade mettendo a rischio la disputa del match in programma oggi alle 15 tra Crotone e Lazio. Tra le sette e le otto di questa mattina sono caduti ben 200 millimetri di acqua che hanno ingrossato il corso dei fiumi, già in piena per le abbondanti piogge della notte. Il tutto sta creando notevoli disagi e la situazione è destinata a peggiorare. Il Comune ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa per evitare problemi e per non intralciare il lavoro dei soccorritori.

Allerta meteo: a rischio la gara Crotone-Lazio prevista per le 15

Come accennato la situazione in città sta mettendo a rischio il match Crotone-Lazio. Per il momento la gara è stata confermata, ma la Protezione Civile della Regione ha dichiarato l'allerta meteo. Il Crotone, nel frattempo, ha rilasciato un comunicato: ''Al momento non abbiamo nessuna comunicazione né tantomeno siamo noi a poter decidere sull’eventuale svolgimento o meno del match". E' stato anche testato il campo, con il rimbalzo del pallone, e al momento sembra reggere bene. La squadra di Simone Inzaghi è già arrivata allo stadio: il principale problema non riguarda tanto il campo, quanto la situazione fuori. Le forti piogge e l'impraticabilità delle strade potrebbero risultare un vero problema per l'eventuale arrivo dei soccorsi.

A ciò si aggiunge anche il forte vento di burrasca, che potrebbe creare danni alla copertura dello Scida. A confermare il match di Serie A è stato anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, anche se come noto l'ultima parola spetta ovviamente all'arbitro che prima delle 15 farà un ultimo sopralluogo.

Crotone-Lazio probabili formazioni, ritorna Immobile

Crotone-Lazio, in programma alle 15 salvo cambiamenti per allerta meteo, è il match che aprirà la giornata di campionato dopo la pausa per le Nazionali. Allo Scida scenderanno in campo un Crotone ancora cerca del suo primo successo stagionale e la Lazio, reduce dal pareggio all'ultimo secondo contro la Juventus.

L'unico dubbio per l'allenatore del Crotone è a centrocampo, con il ballottaggio tra Zanellato e Petriccione, con quest'ultimo che sembra essere in vantaggio. Nella Lazio, invece, ritorna dopo 20 giorni di stop Ciro Immobile, che potrebbe affiancare Correa in attacco. Simone Inzaghi recupera anche Lucas Leiva ma perde Milinkovic-Svic e Luis Felipe a causa del coronavirus. Di seguito le due formazioni.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Vulic, Rispoli; Simy, Messias.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.