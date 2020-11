Questa volta non potremo commentare la partita direttamente dalla Dacia Arena. Le limitazioni imposte dall'ultimo Dpcm impongono una stetta sulla presenza di addetti ai lavori negli stadi. Il Milan è arrivato con l'aereo a Ronchi dei Legionari con il vento in poppa. In campionato Milan e Roma hanno pareggiato un match agrodolce per entrambe le squadre, consentendo però ai rossoneri di rimanere in testa al campionato. In Europa League, il Milan ha battuto lo Sparta Praga restando in vetta al girone con due vittorie su altrettante partite. L'Udinese dopo la bella, ma infruttifera trasferta a Firenze ha l'occasione di portare a casa punti contro una 'big' del campionato.

Il fischio d'inizio alle ore 12.30 è affidato al signor Di Bello. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Pioli ritrova Donnarumma tra i pali. Ultime rifiniture, ma molto probabilmente il classe 99 partirà titolare. Tatarusanu si riaccomoda in panchina dopo la prestazione da spettatore con lo Sparta Praga e le incertezze espresse durante Milan - Roma. In difesa i titolarissimi del momento con Calabria sulla destra, forse qualche chance per Conti, ma più probabile a partita in corso, centrali Kjær e Romagnoli con Theo Hernandez sulla sinistra.

A centrocampo ritorna titolare Kessiè dopo il 'riposo' europeo. Bennacer al momento appare favorito rispetto a Tonali. Sulla destra sarà assente Castillejo, via libera a Saelemaekers con Calhanoglu centrale e Rafael Leao a sinistra. Zlatan Ibrahimovic prima punta. Torna tra i convocati Ante Rebic che si accomoderà in panchina, ma pronto a subentrare a gara in corso.

🎙️ "We want to remain top of the table"

The Boss previews tomorrow's lunch match, watch the full video on our apphttps://t.co/k2zluibzhx 📲



🎙️ "Vogliamo rimanere in vetta"

La conferenza del Mister alla vigilia di #UdineseMilan, guarda l'integrale sulla nostra App#SempreMilan pic.twitter.com/rIqoRlcQZA — AC Milan (@acmilan) October 31, 2020

Se Donnarumma non è dato sicuro tra i pali, anche il portiere dell'Udinese è ancora incerto.

Juan Musso dovrebbe farcela a scendere in campo per difendere la porta dei bianconeri, Gotti ci spera. La difesa tornerà a 3 dopo l'esperimento a 4. La linea difensiva sarà composta da De Mario Samir e Rodrigo Becao. Il brasiliano nella stagione scorsa fu l'autore del gol vittoria al suo esordio in maglia friulana. Ancora assente Nuytinck, ma sulla via del recupero. A destra è in corso il ballottaggio tra Stryger Larsen e Molina, le condizioni atletiche dei due condizioneranno la scelta di Gotti. Centrocampo con De Paul, Arslan e Pereyra con Ouwejan sulla sinistra. In attacco partiranno titolari Okaka e Lasagna, ma con l'ex rossonero Gerard Deulofeu pronto a colpire la sua ex squadra.

Udinese: i 23 giocatori nella lista stilata da Gotti

Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar

Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 22 Arslan; 37 Pereyra; 45 Forestieri

Attaccanti: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski

Milan: la lista ufficiale dei giocatori a disposizione di Stefano Pioli per Udine

Portieri: A.

Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić

Udinese - Milan le quote e il pronostico

Le quote dei bookmarkers rispettano la posizione in classifica. Una sorta di testa coda, ma da non sottovalutare in quanto il campionato è iniziato da pochissimo. Il Milan gode del favore del pronostico. Il segno 2 paga 1,75 mentre il pareggio è comunque dato basso a 3,70. Più improbabile, secondo i bookmakers, la vittoria per i friulani che viene pagata 4,50.

Quota molto interessante. Sui gol segnati le quote di Over 2,5 sono intorno all'1,70 mentre l'over 3,5 parte dalla quota di 2,60. Quote allettanti, ma viste le condizioni meteo, sono da ritenersi rischiose. Il gol di Zlatan Ibrahimovic è dato a 3,25, seguono Rafael Leao e Rebic a 5,50. Hakan Calhanoglu chiude la quarta posizione a 6.25. Tra i padroni di casa Okaka si piazza come favorito al gol con la quota di 6,75.