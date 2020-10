Alle ore 18.55 il Milan torna in campo in Europa League per giocare la seconda partita del girone H contro lo Sparta Praga. Il debutto ai gironi ha portato la vittoria del Milan contro il Celtic. In mezzo il campionato dove il Milan guida la classifica di Serie A. Il Milan ha pareggiato contro la Roma lunedì scorso mantenendo aperta la striscia positiva. Pioli si affida al turnover per la sfida contro lo Sparta Praga, ma in campo partirà ancora titolare il 39enne Zlatan Ibrahimovic. Fuori Donnarumma, ancora in convalescenza da Covid19, in porta resta confermato Tatarusanu. Il portiere rumeno è reduce dalle papere di Milan - Roma.

Potrebbe avere una chance da titolare anche Antonio Donnarumma, ma forse si parla della prossima gara. In difesa turno di riposo per Calabria che verrà sostituito da Diogo Dalot. Confermati gli altri 3 del blocco difensivo. A centrocampo ci sarà un duo tutto fosforo composto da Bennacer e Tonali, con Kessiè a riposo, ma probabilmente in panchina. Nella trequarti a destra torna titolare Castillejo, a sinistra Rafael Leao e Brahim Diaz a fare il ruolo che solitamente ricopre Calhanoglu. Buone notizie dall'infermeria con Rebic non ancora tra i convocati, ma sulla imminente via del ritorno. La partita sarà visibile su Sky Sport 1.

Milan - Sparta Praga, Ibra sempre in campo, le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.

Sparta Praga (4-3-3): Heka; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Travnik, Dockal, Pavelka; Vindheim, Julis, Moberg-Karlsson.

Allenatore: Kotal.

Arbitro: Özkahya (Turchia).

Milan: i giocatori convocati da Pioli per il ritorno a San Siro dell'Europa League

Portieri: A. Donnarumma, Tătărușanu, Moleri.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

Europa League il Milan favorito secondo le case di scommessa

Il Milan viaggia con il favore del pronostico per la partita contro gli ungheresi.

La vittoria dei rossoneri è quotata 1,27. Quota veramente bassa, quasi un rischio per gli scommettitori. Il pareggio invece viene quotato 6, mentre la vittoria esterna dello Sparta Praga a 9,50. Si presuppone una partita con più di 3 gol dato che la quota dell'over 3,5 è di 1,95.