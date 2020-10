Il Milan prova a fare una 'mini fuga' in campionato. Lunedì 26 Ottobre alle ore 20.45 a San Siro il Milan ospiterà la Roma. Arbitrerà il signor Giacomelli. Dopo aver vinto il derby, il Milan torna a San Siro contro una delle squadre più in forma del campionato. Comunque vadano le cose il Milan sarà in testa al termine della partita contro la Roma. A complicare la situazione ci ha pensato il covid. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'esito degli ultimi tamponi: Gigio Donnarumma e Jans Petter Hauge positivi e subito in quarantena. Pioli non sembra preoccupato, la porta sarà affidata all'esordiente portiere Tătărușanu.

Ancora assente Rebic, ma rientra tra i convocati Hakan Calhanoglu che potrebbe anche partire dal primo minuto. Il suo posto, in Europa League, nell'undici titolare del Milan contro il Celtic è stato preso da Rade Krunic che ha pure segnato il gol 'sblocca' partita. Ancora assenti Musacchio e Gabbia, ma entrambi sulla via del rientro. Torna invece a disposizione Leo Duarte che si accomoderà in panchina. Visto l'impegno ravvicinato con lo Sparta Praga, Pioli dovrà dosare bene le forze dei suoi giocatori. Se in difesa le scelte sono obbligate, a centrocampo Bennacer e Kessiè partiranno titolari con Tonali in panchina. Rafael Leao dovrebbe giocare largo a sinistra con Brahim Diaz (o Calhanoglu) centrale e Saelemaekers (o Castillejo) a destra.

Ibrahimovic guiderà l'attacco.

Per la prima volta Zlatan Ibrahimovic sfida Edin Dzeko in Serie A. Due giocatori non più giovani, ma che sanno ancora spostare gli equilibri delle squadre in cui giocano.

Dopo un inizio incerto, il bosniaco s'è ripreso la sua Roma. Al suo fianco giocheranno Pedro e Mkhitaryan. Nel centrocampo a 4 Santon agirà da destra, in corsia contro Theo Hernandez, mentre a sinistra ci sarà Spinazzola. Pellegrini e Veretout centrali, Diawara ancora assente. Nei tre di difesa si dovrebbe rivedere Mancini che rientra dopo lo stop per positività al Covid.

Al suo fianco ci saranno Kumbulla e Ibanez. In porta Mirante. Con molta probabilità saranno queste le scelte di Fonseca per la partita contro il Milan.

Il Milan si presenta con questo giocatori contro la Roma:

Portieri: A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

I giocatori convocati da Fonseca per la partita di San Siro:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Spinazzola

Centrocampisti: Villar, Cristante, Veretout, Pellegrini

Attaccanti: Mkhitaryan.

Dzeko, Pedro, Perez, Mayoral, Providence

Milan - Roma le quote e i pronostici

Non c'è una grande favorita tra le due squadre, il risultato si potrebbe dire da tripla. La vittoria del Milan infatti è quotata 2,20; leggermente più bassa del pareggio a 3,50 e della vittoria della Roma a 3,15. La giocata GOL (con entrambe le squadre a segno) è data a 1,43. Per quanto riguarda i gol segnati, l'over 3,5 viene quotato a 2,25 mentre l'over 2,5 solamente a 1,45. Zlatan Ibrahimovic è il giocatore favorito a segnare un gol con la quota di 5, con una quota leggermente più elevata c'è Edin Dzeko a 6, seguito da Rafael Leao a 6,76 e Pedro a 7.